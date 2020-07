ഗവർണറുടെ 6 പേജ് പ്രേമലേഖനം കിട്ടിയെന്ന് ഗെലോട്ട്; അയയാതെ പ്രതിസന്ധി

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ നിയമസഭ ചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അശോക് ഗെലോട്ട് സർക്കാർ നൽകിയ ശുപാർശ രണ്ടാം തവണയും ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്ര മടക്കിയതിനെ തുടർന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. സഭ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ 21 ദിവസത്തെ മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകണമെന്ന ഗവർണറുടെ നിർദേശത്തിന് സർക്കാർ ഇന്ന് മറുപടി നൽകിയേക്കും.



നിയമസഭ സമ്മേളനം ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്ര വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ്‌ ആരോപണം. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഗവർണറുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചതായി ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം പൈലറ്റ് ക്യാംപിലെ 3 എംഎൽഎ മാർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം വരാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് അശോക് ഗെലോട്ട് പക്ഷവും മറുപക്ഷത്തു നിന്ന് 15 എംഎൽഎ മാർ ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നു പൈലറ്റ് ക്യാംപും അവകാശപ്പെട്ടു.



സഭ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ 21 ദിവസത്തെ മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകണം, വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചാൽ ലൈവ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യണം, 200 എംഎൽഎമാരും 1000 ജീവനക്കാരും ചേരുന്നിടത്തു കോവിഡ് 19 പകരാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല എന്നീ പരാമർശങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തവണ ശുപാർശ മടക്കിയത്. ഗവർണറുടെ 6 പേജ് പ്രേമലേഖനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രതികരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഗെലോട്ട് ഉടൻ അതിനു മറുപടി നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു.



