‘ആർജിത പ്രതിരോധം ഫലപ്രദമായേക്കില്ല; വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ; ജാഗ്രത വേണം’

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ്–19 അങ്ങേയറ്റം സാംക്രമികമായ രോഗമാണെന്നും ആർജിത പ്രതിരോധം ഫലപ്രദമായേക്കില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും കോവിഡ് കേസുകളിൽ കുറവുണ്ടായെന്നു കണ്ട് സ്കൂളുകളും മറ്റും തുറക്കാനുള്ള നീക്കം ഉടനെ നടത്തരുതെന്നാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെ തകർത്തുകളയുന്ന രോഗമാണിതെന്ന് കാനഡയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറന്റോയുടെ ഐസക്ക് ബാഗോക് പറയുന്നു.

വാക്സിനേഷന്‍ വഴിയോ രോഗം ബാധിച്ചു ഭേദപ്പെട്ടശേഷം രൂപപ്പെട്ടതോ ആയ പ്രതിരോധശേഷിയെ ആണ് ആർജിത പ്രതിരോധശേഷിയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ രോഗം ഭേദപ്പെട്ടതുകൊണ്ടുനേടിയ പ്രതിരോധശേഷി കൊണ്ട് ഇനിയും രോഗം തടയാമെന്നു കരുതാനാകില്ലെന്നും ബാഗോക് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസിനോടു പറഞ്ഞു.

ആർജിത പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനായി ആളുകളെ വൈറസുമായി ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയോട് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മഹാമാരി കാര്യമായി പടർന്നുപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലും ആർജിത പ്രതിരോധശേഷിയിലേക്കെത്താൻ വളരെ ദൂരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

കോവിഡ്–19 ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്വാസകോശ അണുബാധ രോഗങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിനു പുറത്തും ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. കോവി‍ഡ് രോഗവും ഇതുപോലെ ശ്വാസകോശത്തിനുപുറത്തും പ്രകടമാകുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത്, ഗന്ധവും രുചിയും നഷ്ടമാകൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കോവിഡ് രോഗം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നു കരുതി അത് ഇല്ലാതാൻ പ്രയത്നിക്കേണ്ട എന്നല്ല. സമൂഹവ്യാപനം ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യണം. എന്നാൽ പലയിടങ്ങളിലും രോഗത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നത് യാഥാർഥ്യമാകാത്ത ലക്ഷ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശം കോവിഡ് മുക്തമായാൽ യാത്രാനിരോധനം ഒക്കെ നീങ്ങുമ്പോൾ രോഗം വീണ്ടുമെത്താം. വാക്സിൻ വന്നാലേ രോഗം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഫലപ്രദമാകൂ.

ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാലയുടെ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ഫേസ് 1, ഫേസ് 2 പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന്റെ സൂചന നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഫേസ് 3 പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്ന് അതിന്റെ ഫലം കൂടി വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. ഈ വാക്സിൻ കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമാകുമെന്നു വ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് കൂടി വിജയിക്കണം. മറ്റു വാക്സിനുകളും പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കാറായിട്ടില്ല. മനുഷ്യരിൽ വലിയതോതിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയാലെ ഫലം കൃത്യതയോടെ ഉറപ്പിക്കാനാകൂ. കോവിഡ് –19ന് മുൻപുള്ള കാലത്തിലേക്കു പോകണമെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു വാക്സിൻ അത്യാവശ്യമാണ് – ബാഗോക് പറയുന്നു.

English Summary: 'Herd immunity doesn't seem to work for Covid-19, need to be careful' - Issac Bogoch

കോവിഡിനെതിരെ വേണ്ടത് കരുതലും ജാഗ്രതയും: അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാം. പൊതുവിടങ്ങളിൽ രണ്ടു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കാം, മാസ്കും കൈ കഴുകലും ശീലമാക്കാം, മഹാമാരിയെ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കാം. ആരോഗ്യസംബന്ധമായ സഹായങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ദിശ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1056 ൽ ബന്ധപ്പെടാം.