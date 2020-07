ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ഓക്‌സ്ഫഡ്-അസ്ട്രാസെനക കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ മനുഷ്യരിലുള്ള അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയില്‍ അഞ്ചിടത്തു നടത്തുമെന്ന് ബയോടെക്‌നോളജി വകുപ്പ് (ഡിബിടി) സെക്രട്ടറി രേണു സ്വരൂപ്. വാക്‌സിന്‍ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തും മുന്‍പ് വിവിധയിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അനിവാര്യമാകുന്നതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ തയാറായാല്‍ അതു നിര്‍മിക്കാനായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ, പുണെയിലെ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനപടിയായ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിനായി ഡിബിടി അഞ്ച് സൈറ്റുകള്‍ തയാറാക്കിയതായി രേണു സ്വരൂപ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാതാക്കളുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഡിബിടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. പരീക്ഷണം വിജയകരമായി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ എത്തിക്കുക എന്നത് ഏറെ അനിവാര്യമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്നും മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാന്‍ സഹായകരമാണെന്നും ജൂലൈ 20-നാണ് ഗവേഷകര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കാൻ പുണെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടിഷ്–സ്വീഡിഷ് ഔഷധക്കമ്പനിയായ അസ്ട്രസെനക്കയുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഓക്സ്ഫഡ് കോവിഡ് വാക്സിന്റെ മനുഷ്യരിലുള്ള പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയിലും നടത്തുന്നതിന് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറലിന്റെ (ഡിസിജിഐ) അനുമതി തേടിയിരുന്നു. വാക്സിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ട പരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ ഈ മാസം ആദ്യം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം

ആദ്യ 2 ഘട്ടങ്ങള്‍ വിജയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പേരിലെ പരീക്ഷണമാണ് മൂന്നാംഘട്ടത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. വാക്‌സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും പ്രതിരോധശേഷി നിലനില്‍ക്കുന്ന കാലയളവും നിര്‍ണയിച്ച്, വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വളരെ കുറച്ച് ആളുകള്‍ക്കു വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയ ശേഷം, അതു സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന പരിശോധനയാണു നടന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ കുട്ടികളെ മുതല്‍ മുതിര്‍ന്നവരെ വരെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ആയിരത്തിലധികം ആളുകള്‍ക്കു വാക്‌സിന്‍ നല്‍കി. ഇവരില്‍ അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നു നിര്‍ണയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ 2 ഘട്ടങ്ങള്‍ വിജയകരമായെന്നു വ്യക്തമാക്കി ലാന്‍സെറ്റ് മെഡിക്കല്‍ ജേണലില്‍ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1077 പേര്‍ക്കാണ് സാധ്യതാ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയത്. ഇവരില്‍ 90% പേരിലും വൈറസിനെതിരെ ആന്റിബോഡികളും ടി കോശങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു. ഗുരുതര പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളുമില്ല.

പ്രായമായവർ, മറ്റു രോഗമുള്ളവർ, രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ തുടങ്ങിയവരിൽ വാക്സിൻ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുമോ എന്നറിയാനുള്ള മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കടക്കുന്നത്. അന്തിമ അനുമതിക്ക് മുമ്പുതന്നെ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് സ്ഥാപനം നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു. വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമായാല്‍, ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായിരിക്കും ആദ്യം നല്‍കുക. വാക്‌സിന്‍ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയും ഇതേനിലപാട് നേരത്തേയെടുത്തിരുന്നു.

എന്താണ് ആന്റിബോഡിയും ടി കോശങ്ങളും

ഫലപ്രദമായ വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് ശരീരത്തില്‍ ആന്റിബോഡിയും ടി കോശങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കെല്‍പുണ്ടാവും. വൈറസുകള്‍ക്കെതിരേ (ആന്റിജന്‍) നേരിട്ടു പ്രവര്‍ത്തിച്ച് അവയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവയാണ് ആന്റിബോഡികള്‍. ശരീരത്തിലെ രോഗ പ്രതിരോധവ്യൂഹത്തില്‍ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ശ്വേതരക്താണുക്കളില്‍ ഒരു വിഭാഗമായ ലിംഫോസൈറ്റുകളില്‍ ഒന്നാണ് ടി കോശങ്ങള്‍. തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയില്‍ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് ഈ പേരു ലഭിച്ചത്.

മജ്ജയിലുള്ള ഹെമാറ്റോപൊയിറ്റിക് സ്‌റ്റെം കോശങ്ങള്‍ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച് കോമണ്‍ ലിംഫോയിഡ് പ്രോജനൈറ്റര്‍ കോശങ്ങളാവും. ഇവ രക്തത്തിലൂടെ തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിലെത്തും. അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ടി കോശങ്ങളായി മാറുന്നത്. വൈറസുകളെയോ ഇവ ബാധിച്ച കോശങ്ങളെയോ നശിപ്പിക്കാന്‍ ഇവയ്ക്കു കഴിയും.

വിവാദവും

അതേസമയം, പാഴ്സികൾക്ക് ആവശ്യമായത്രയും വാക്സിൻ കരുതിവയ്ക്കുമെന്ന പുണെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിഇഒ അദാർ പുനെവാലയുടെ പരാമർശം വിവാദമായി. ജനസംഖ്യയിൽ കാര്യമായ കുറവു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പാഴ്സികൾക്ക് വാക്സിൻ മുൻഗണനയോടെ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിനു ട്വിറ്ററിൽ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു പാഴ്സി വംശജൻ കൂടിയായ അദാർ പുനെവാല.



