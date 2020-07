തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു സർക്കാർ ആരംഭിച്ച കെ ഫോണ്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഊരാളുങ്കല്‍ സൊസൈറ്റിക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ലെന്ന് കരാര്‍ നേടിയ ബെല്‍ കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിലെ കമ്പനിയായ എസ്ആര്‍ഐടി. കരാർ നേടിയ കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള ബെൽ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്. മറ്റൊരു കമ്പനി പ്രവാസി വ്യവസായി പി.എൻ.സി. മേനോൻ സ്ഥാപിച്ച എസ്ആർഐടി ആണ്. അവർ ഊരാളുങ്കലുമായി ചേർന്ന് യുഎൽസിസി, എസ്ആർഐടി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊരു കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

2016ല്‍ ഒരു ദേശീയ ആരോഗ്യ പദ്ധതി എസ്ആര്‍ഐടി ഊരാളുങ്കലിന് നല്‍കിയിരുന്നു. ആ പദ്ധതി 2018 അവസാനമായപ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഊരാളുങ്കലുമായി എസ്ആര്‍ഐടിക്ക് ബന്ധമില്ല. പ്രവാസി വ്യവസായിയായ പി.എന്‍.സി മേനോന്‍ കമ്പനി ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡില്‍നിന്ന് 2009ല്‍ പുറത്തുപോയിരുന്നെന്നും എസ്ആര്‍ഐടി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. എസ്ആർഐടിയുമായി പങ്കാളിത്തമുണ്ടെങ്കിലും കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ഊരാളുങ്കൽ അധികൃതരും അറിയിച്ചിരുന്നു.

സർക്കാർ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിച്ച കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ കൺസൽറ്റൻസി കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് വിശദീകരണവുമായി എസ്ആര്‍ഐടി രംഗത്തു വന്നത്. മന്ത്രിസഭ അറിയാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ ഇടപെട്ട് കരാർ തുക കൂട്ടികൊടുത്തുവെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ കരാർ സർക്കാർ ബെൽ കൺസോർഷ്യത്തിന് നൽകിയത് ടെൻഡർ വിളിച്ചതിലും 49% കൂടിയ തുകയ്ക്കാണ്. 1028 കോടി രൂപയ്ക്ക് ടെൻഡർ വിളിച്ച പദ്ധതി 1531 കോടിക്ക് കരാർ നൽകിയത് ഐടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.ശിവശങ്കർ ഇടപെട്ടാണ്. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ കരാർ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കെഎസ്ഐടിഐഎല്ലിന് ശിവശങ്കർ നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.

English Summary: K-FON contract given by M Sivasankar kicks up row, SRIT speaks in favour of Uralungal