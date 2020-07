യുവാവിന്റെ നെറ്റിയിൽ ബൈക്കിന്റെ താക്കോൽ കുത്തിയിറക്കി പൊലീസ്

ഡെറാഡൂൺ ∙ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്തതിന് ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ നെറ്റിയിൽ പൊലീസുകാർ താക്കോൽ‌ കൊണ്ട് കുത്തിമുറിവേൽപിച്ചു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉദ്ദംസിങ് നഗര്‍ ജില്ലയിലെ രുദ്രപൂരിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടിനാണ് സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോയ യുവാവിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. പട്രോള്‍ സംഘത്തിലെ മൂന്നു പൊലീസുകാർ കൈകാണിച്ച് ബൈക്ക് നിർത്തിയതിനു ശേഷം താക്കോൽ ഊരിയെടുത്തു. യുവാക്കൾ തർക്കിച്ചതോടെ ക്ഷുഭിതനായ ഒരു പൊലീസുകാരൻ താക്കോൽ കൊണ്ട് കുത്തുകയായിരുന്നു.

ബൈക്കിൽ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നെന്നും ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാൻ മറന്നതാണെന്നും അക്രമത്തിനിരയായ യുവാവ് വിശദീകരിച്ചു. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ പൊലീസുകാർ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവാവ് മൊഴി നൽകി.

സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ചിത്രങ്ങളിൽ പൊലീസുകാരൻ യുവാവിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിരുന്നു.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ പ്രദേശത്ത് സമീപവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വൻ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ ഒരു പൊലീസുകാരന് പരുക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉറപ്പു നൽകിയതോടെയാണ് ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു പോയത്. സംഭവദിവസം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പൊലീസുകാരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

