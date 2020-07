ക്വാലലംപുര്‍ ∙ കോടികളുടെ അഴിമതിക്കേസില്‍ മലേഷ്യന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നജീബ് റസാഖ് കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തി. 20 വര്‍ഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. 2009 മുതല്‍ 2018 വരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു നജീബ്. 2009 ല്‍ നജീബ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ തുടക്കമിട്ട വണ്‍ മലേഷ്യ ഡവലപ്‌മെന്റ് ബെര്‍ഹാദ് (1എംഡിബി) നിക്ഷേപ പദ്ധതിയില്‍നിന്നു കോടിക്കണക്കിനു ഡോളര്‍ തട്ടിച്ചുവെന്ന കേസിലാണ് കോടതി വിധി. അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ തെളിയിക്കാന്‍ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി മുഹമ്മദ് നസിയാന്‍ മുഹമ്മദ് ഗസലി പറഞ്ഞു. എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും നജീബ് നിഷേധിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ തെറ്റായ നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് പ്രശ്‌നത്തിനു കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



2009 ലാണ് നജീബ് രാജ്യവികസനത്തിനായി 1എംഡിബി പദ്ധതിക്കു തുടക്കമിട്ടത്. 2015 ആയതോടെ ബാങ്കുകള്‍ക്കും ബോണ്ട് വാങ്ങിയവര്‍ക്കും പണം നല്‍കുന്നതു മുടങ്ങി. പദ്ധതി ഫണ്ടില്‍നിന്നു കോടിക്കണക്കിനു രൂപ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കു മാറ്റിയതായി കണ്ടെത്തി. വകമാറ്റിയ പണം വന്‍കിട റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകള്‍ക്കും സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വാങ്ങാനും ഹോളിവുഡ് സിനിമ നിര്‍മിക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചതായും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

1എംഡിബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണസംഘം 27.2 കോടി ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 1850 കോടി രൂപ) 408 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2011നും 2015 നുമിടയില്‍ 1എംഡിബി ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച കമ്പനികളുടേതും വ്യക്തികളുടേതുമാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍. ഇതില്‍ ചിലതു നജീബിന്റെ രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുടേതാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. നജീബിന്റെ ദത്തുപുത്രനും ഹോളിവുഡ് ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാതാവുമായ റിസ അസീസിനെയും അന്വേഷണസംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

അഴിമതിപ്പണം റിസയുടെ സിനിമാക്കമ്പനിക്കുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. നജീബിന്റെ ഭാര്യക്കെതിരെയും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. നജീബിന്റെ വസതികളില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളില്‍ 200 കോടിയോളം രൂപയും കോടികളുടെ ആഡംബരവസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കറന്‍സികളായാണു പണം കണ്ടെടുത്തത്. ഒരു വീട്ടില്‍ 35 ബാഗുകളിലും മറ്റൊന്നില്‍ 37 ബാഗുകളിലുമായിരുന്നു പണം. നജീബിന്റെ ഭാര്യ റോസ്മയുടേതും മകള്‍ നൂര്യാനയുടേതുമാണു വന്‍വിലയുള്ള ആഡംബര ബ്രാന്‍ഡ് ഹാന്‍ഡ് ബാഗുകള്‍. ഇവയുടെ വില തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ യൂറോപ്പിലുള്ള ഈ ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ കേന്ദ്ര ഓഫിസുകളിലേക്കു ചിത്രങ്ങള്‍ അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. വിലകൂടിയ വാച്ചുകളടക്കം മറ്റ് ആഡംബര വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

English Summary: Malaysian Ex-PM Najib Razak Guilty Of All Charges In First 1MDB Trial