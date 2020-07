ആ പുഞ്ചിരിക്കു വേണ്ടി സ്കൂട്ടറിൽ സോണിയ താണ്ടിയത് 1800 കിലോമീറ്റർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ബാൽക്കണിയിൽനിന്ന് അഞ്ചുവയസ്സുകാരനായ മകൻ പുഞ്ചിരിയോടെ കൈവീശി കാണിച്ചതോടെ തന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഒരു നിമിഷം മറക്കുകയായിരുന്നു സോണിയ ദാസ് എന്ന ആ അമ്മ. രോഗിയായ മകനെ ഒന്നു കാണാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും 26 കാരിയായ അമ്മ നടത്തിയത് വലിയ സാഹസം. തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസം പുണെയിൽ നിന്ന് ജംഷഡ്പൂർ വരെ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചാണ് മകനെ കാണാൻ സോണിയ ദാസ് എത്തിയത്. രോഗിയായ മകനെ കാണണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹത്തിനു മുൻപിൽ 1800 കിലോമീറ്റർ വലിയ ദൂരമായി തോന്നിയില്ലെന്ന് സോണിയ ദാസ് പറയുന്നു.

പൊതുഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചതോടെ പുണെയിൽ നിന്ന് ജംഷഡ്പൂർ വരെ എത്തിച്ചേരാൻ മറ്റുവഴികൾ ഇല്ലായിരുന്നു. സിനിമാ-സീരിയൽ നിർമാണ കമ്പനികളിൽ ഫ്രീലാൻസായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു കദ്മയിലെ ബാട്ടിയ ബസ്ത സ്വദേശിയായ സോണിയ. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സിനിമാ– സീരിയൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി വച്ചതോടെ ജോലി നഷ്ടമായി.

രോഗിയായ ഭർത്താവിന് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാതായതോടെയാണ് സോണിയ ജോലി തേടി മുംബൈയിലെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഹൗസില്‍ എത്തിയത്. മാർച്ച് 20 ന് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ ഇരിക്കവേ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീട് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നത് ദുരിതങ്ങളിലൂടെ. ജോലി നഷ്ടമായതോടെ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉടമ ഇറക്കി വിട്ടു. കൈയിൽ പണമില്ലാതെ ആയതോടെ വിമാന മാർഗമോ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തുള്ള യാത്രയോ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല.

മകന് പനിയാണെന്നും അമ്മയെ കാണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി ഭർത്താവ് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് വിളിച്ച് അറിയിച്ചതോടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തണമെന്ന ചിന്തയായി. സുഹൃത്ത് സാബിയ ബാനോയും പിന്തുണ അറിയച്ചതോടെ അവർക്കൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര തിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ അവസ്ഥ വിവരിച്ച് പല തവണ സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടും മഹാരാഷ്ട്ര, ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാരുകൾ മുഖം തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. ടാറ്റനഗറില്‍ നിന്നും പൂണെയിലേക്കോ മുംബൈയിലേക്കോ ട്രെയിനുകളും സര്‍വീസ് നടത്തിയിരുന്നില്ല.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സോണിയയും സുഹൃത്തും നാട്ടിലെത്തിയത്. ബാല്‍ക്കണിയില്‍ നിന്ന മകനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു തവണ കണ്ടതിനു ശേഷം ടെല്‍കോയുടെ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ച് കോവിഡ് പരിശോധനയും ഇവർ നടത്തിയിരുന്നു. റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഫലം അറിയുന്നതു വരെ ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കുടുംബത്തിന് 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള റേഷൻ അനുവദിച്ചതായി ഡിഎസ്പി അരവിന്ദ് കുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

