നിയമസഭ 31ന് തന്നെ വേണം; ആവശ്യം അവകാശമാണെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മന്ത്രിസഭ

ജയ്പൂർ ∙ നിയമസഭ 31നു തന്നെ വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന ശുപാർശയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി രാജസ്ഥാൻ മന്ത്രിസഭ ഗവർണറെ അറിയിച്ചു. ഗവർണർ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതായും നിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സഭ ചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതു തങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നും ഗവർണർക്കു നൽകിയ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭ ചേരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രിസഭ രണ്ടാമതും നൽകിയ ശുപാർശ ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്ര തിങ്കളാഴ്ച തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു.



സഭ ചേരുന്നതിനോടു യോജിക്കുന്നുവെങ്കിലും കോവിഡ് 19 പകരാതിരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെന്ത്, 21 ദിവസം നോട്ടിസ് നൽകി സഭ ചേർന്നാൽ മതിയാകില്ലേ, വിശ്വാസ വോട്ടു നേടുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, യെസ് ഓർ നോ ബട്ടൻ അമർത്തിയുള്ള വോട്ടിങ് വേണം, പാർലമെന്ററികാര്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണം വോട്ടെടുപ്പ്, തുടങ്ങി നിർദേശങ്ങളുമായാണു ഗവർണർ ശുപാർശ മടക്കിയത്.



ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടിയ മന്ത്രിസഭാ യോഗം നിയമസഭ ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു നിയമപരമായി തങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണു മറുപടി നൽകിയത്. സഭ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നതും കോവിഡ് 19 മൂലമുള്ള സുരക്ഷാ പരിഗണിക്കേണ്ടതും സ്പീക്കറുടെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വിശ്വാസ വോട്ടു തേടുന്നുണ്ടോ എന്നു കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമില്ല.



ഗവർണറുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കുക എന്ന മന്ത്രിസഭയുടെ അവകാശത്തിനുള്ള അനുമതിയാണു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഗവർണർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തു ഭരണഘടന അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്നായിരിക്കും വ്യക്തമാകുകയെന്നു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുശേഷം ഗതാഗത മന്ത്രി പ്രതാപ് സിങ് ഖാചരിയാവാസ് പറഞ്ഞു.

നിയമസഭ ചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നേരത്തേ നൽകിയ ശുപാർശ മന്ത്രിസഭയുടെ അവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിന്മേൽ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗവർണർക്ക് അവകാശമില്ല. എങ്കിലും അവ ചർച്ച ചെയ്തു മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു. ശുപാർശ നൽകിയിട്ടു 10 ദിവസം പിന്നിട്ടു. 21 ദിവസത്തെ നോട്ടിസ് നൽകണമെന്നു പറയുന്ന ഗവർണർ എന്തുകൊണ്ട് അന്നേ ഒരു തീയതി നിർദേശിച്ചില്ല. ഗവർണറുമായി മത്സരത്തിനില്ലെന്നും ഖാചരിയാവാസ് പറഞ്ഞു.

അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ സഹോദരനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യും

മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ സഹോദരൻ അഗ്രസെയ്ൻ ഗെലോട്ടിനോടു ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നിർദേശം. 24 മണിക്കൂറിനകം ഹാജരാകണമെന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 22നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അധികൃതർ അഗ്രസെയ്ൻ ഗെലോട്ടിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപക റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. രാജസ്ഥാനു പുറമേ ബംഗാൾ, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 13 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു റെയ്ഡ്.

അഗ്രസെയ്നിന്റെ അനുപം കൃഷി എന്ന വളം വിതരണ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലായിരുന്നു റെയ്ഡ്. വളം കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചിരുന്ന 2007–09 കാലഘട്ടത്തിൽ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മ്യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് മലേഷ്യയിലേക്കും സിംഗപ്പൂരിലേക്കും വ്യവസായിക ഉപ്പ് എന്ന പേരിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്തെന്നാണു കേസ്.

