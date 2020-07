‘ആ പഴന്തുണി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ട, രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച വീട് മതി’

കൊച്ചി∙ ‘മുഖ്യമന്ത്രീ, ആ പഴന്തുണി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ട, രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച വീട് കിട്ടിയാൽ മതി’- കടവന്ത്ര പോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ടെലഗ്രാം കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മിയുടേതാണ് വാക്കുകൾ. ഇനിയും വെള്ളം ഉയർന്നാൽ ക്യാംപിലേക്കു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന അറിയിപ്പിനോടുള്ള പ്രതികരണമാണിത്. ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മകനും മനോരോഗിയായ അമ്മയോടുമൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ഇവർ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വെള്ളം കയറിയതോടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് ഒരു രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്നു കൂടി അറിയണം.

ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചാണ് ഇവർ നിത്യവൃത്തിക്കു വഴി കണ്ടെത്തുന്നതും. 19 വർഷമായി കോളനിയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരാണ് ഇവർ. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി വന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കാതായതോടെ പട്ടിണിയിലായി ധനലക്ഷ്മിയും കുടുംബവും. മകനു മരുന്നു വാങ്ങാനും നിവർത്തിയില്ല. ഇവർക്കു ലഭിച്ച റേഷൻ കാർഡാകട്ടെ ഒരു ആനുകൂല്യവുമില്ലാത്ത വെള്ള കാർഡും.

മൂന്നു വർഷം മുൻപാണ് കോളനി ഇവിടെ നിന്നു മാറ്റി പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചത്. ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടും ഒരു നടപടിയുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും ഒരു മഴ പെയ്താൽ പേരണ്ടൂർ കനാലിലെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ വെള്ളം ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തും. പിന്നെ ഇത് ഇറങ്ങാൻ ദിവസങ്ങളെടുക്കും. ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇവർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വെള്ളം കയറിയതോടെയാണ് ക്യാംപിലേക്കു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ക്യാംപിൽ പോകില്ലെന്നാണ് ധനലക്ഷ്മി പറയുന്നത്.



ധനലക്ഷ്മി

‘മഴ പെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഓടി വന്നു പറയുന്നു, നിങ്ങളെ ക്യാംപിലേക്കു മാറ്റാമെന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാംപിൽ പോകാൻ താൽപര്യമില്ല. പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീടു വേണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ക്യാംപിൽ പോയി കുറച്ച് പഴന്തുണി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ പഴന്തുണി വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സാധനവുമുണ്ടാകില്ല. ഒരു സ്പൂണോ ഗ്ലാസോ ഒന്നുമുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാംപിൽ പോകേണ്ട. മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾക്ക് വീടിന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കിത്തന്നാൽ മതി. ചൊവ്വാഴ്ച വെള്ളം കയറിയിട്ട് രാത്രി ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് കഴി‍ഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ വന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ ഭേതമില്ലാതെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം.’ – ധനലക്ഷ്മി പറയുന്നു.



