ചൂതാട്ട പാർട്ടി: നടൻ ഷാമിന് ജാമ്യം; കൂടുതൽ താരങ്ങൾക്കും പങ്കെന്ന് സൂചന

ചെന്നൈ∙ ചൂതാട്ട പാർട്ടി നടത്തിയ തമിഴ് നടൻ ഷാം (44) ഉൾപ്പെടെ 13 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജാമ്യത്തിൽവിട്ടു. നടന്റെ അപ്പാർട്മെന്റിൽനിന്നു ചൂതാട്ട ടോക്കണുകളും മറ്റു കാർഡുകളും കണ്ടെടുത്തു. ഇവിടെ പതിവായി ചൂതാട്ടകേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. കൂടുതൽ സിനിമാ താരങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്നാണു സൂചന. ചൂതാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പണം നഷ്ടപ്പെട്ട നടനാണു പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചതെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരം.



മോ‍ഡൽ കൂടിയായ ഷംസുദീൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന ഷാം 2001ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 12ബി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണു തമിഴ് സിനിമയിൽ അരങ്ങേറിയത്. ലേസ ലേസ, ഇയർക്കൈ, ഉള്ളം കേട്ടുക്കുമേ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കന്നഡ, തെലുങ്ക് സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

