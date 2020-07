പുകവലിക്കാരിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് സാധ്യത; രാജ്യത്ത് മരണം 34,000 കവിഞ്ഞു

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 15 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 768 പേരാണ് മരിച്ചത്. നിലവിൽ 5,09,447 കേസുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 9,88,030 പേർ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി. 34,193 പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത്.

അതിനിടെ, മുംബൈയിൽ 7000 പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആറിൽ ഒരാൾക്ക് വീതം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ചേരിപ്രദേശങ്ങളിൽ വൈറസ് വ്യാപനതോത് 57 ശതമാനമാണ്. പുകവലിക്കാരിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത അത്യധികമാണ്. ഇവരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അധികരിക്കാനോ മരണം സംഭവിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്.

English Summary: Total Number of Covid-19 Cases in India Now 15.31 Lakh