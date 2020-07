അഞ്ച് മണിക്കൂറിലെത്തേണ്ട റഫാൽ വിമാനം ഇന്ത്യയിലെത്താൻ 3 ദിവസം: എന്തുകൊണ്ട്?

ന്യൂഡൽഹി∙ മണിക്കൂറിൽ 1380 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന റഫാൽ വിമാനം ഇന്ത്യയിലെത്താൻ 3 ദിവസമെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഫ്രാൻസിൽനിന്നുള്ള ആകാശദൂരം 7000 കിലോമീറ്റർ ആണെന്നിരിക്കെ, പരമാവധി വേഗമാർജിച്ചു പറന്നാൽ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെത്താം. എന്നാൽ, ഇത്തരം ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പരമാവധി വേഗമെടുക്കില്ല. ആകാശത്തുവച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ അനുഗമിക്കുന്ന ടാങ്കർ വിമാനത്തിനൊപ്പം വേഗം കുറച്ചാണു പറക്കുക.



ഫ്രാൻസിൽനിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള 4500 കിലോമീറ്റർ ദൂരം അഞ്ചര മണിക്കൂറിലാണു റഫാൽ പറന്നെത്തിയത്. സമയക്രമത്തിലുള്ള മാറ്റത്തോടു പൊരുത്തപ്പെടാനാണ് അബുദാബിയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ പൂർണവിശ്രമം പൈലറ്റുമാർക്ക് അനുവദിച്ചത്. അവിടെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കും അവരെ വിധേയരാക്കി.

യാത്രാവിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ഇന്ധന സംഭരണശേഷി വളരെ കുറവാണ്. റഫാലിന്റെ ഇന്ധനശേഷി ഏകദേശം 5000 ലീറ്ററാണ്. ബോയിങ് 747 യാത്രാവിമാനത്തിന്റേത് 2.38 ലക്ഷം ലീറ്റർ.

ആകാശത്തും കരയിലും കരുത്ത്

9.3 ടൺ ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാവുന്ന റഫാലിൽ മീറ്റിയോർ ബിയോണ്ട് വിഷ്വൽ റേഞ്ച് എയർ ടു എയർ മിസൈലും സ്കാൽപ് എയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂസ് മിസൈലും സജ്ജമാക്കും. ആകാശത്തും കരയിലുമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ കെൽപുള്ള മിസൈലുകളാണിവ. 59,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് ആകെ 36 വിമാനങ്ങളാണു ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത്. അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ 36 എണ്ണവും ലഭിക്കുമെന്നു ഫ്രാൻസിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.

