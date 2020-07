കോവിഡ് വാക്സിൻ ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ചൈനീസ് ശ്രമമെന്ന് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ പരീക്ഷണ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ചൈന ശ്രമിച്ചതായി യുഎസ് ആരോപണം. ഹൂസ്റ്റനിലെ ചൈനീസ് കോൺസുലേറ്റിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി യുഎസ് തൊടുത്ത ആരോപണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ തേടി എഫ്ബിഐ വാക്സിൻ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



കോവിഡ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘ബൗദ്ധിക സ്വത്ത്’ (intellectual property) മോഷ്ടിക്കാനുള്ള നിരന്തര ശ്രമമാണ് ചൈനീസ് ഹാക്കർമാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ആരോപണം യുഎസ് നേരത്തേ തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നതാണ്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ പരീക്ഷണ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ യുഎസ് സർവകലാശാലകളിലെ ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതായി ടെക്സസ് സർവകലാശാലയുടെതായി പുറത്തു വന്ന ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. എഫ്ബിഐ അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് സർവകലാശാല ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശമാണ് പുറത്തായത്.

വാക്സിൻ പരീക്ഷണ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ശ്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ എഫ്ബിഐ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സസിലെ ആരെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നോ എന്താണു ചർച്ച ചെയ്തതെന്നോ അറിയില്ലെന്നും ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ എഫ്ബിഐയ്ക്കും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ടെക്സസ് സർവകലാശാല ഇമെയിലിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ചൈനയും അമേരിക്കയും പരസ്പരം കോണ്‍സുലേറ്റുകള്‍ അടയ്ക്കുകയും കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൂസ്റ്റണിലെ ചൈനീസ് കോണ്‍സുലേറ്റിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎസ് ആരോപണം എന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. 40 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഹൂസ്റ്റനിലെ ചൈനീസ് കോൺസുലേറ്റ് അടുത്തിടെയാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയത്.

കോൺസുലേറ്റ് വളപ്പിൽ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബലംപ്രയോഗിച്ചു കടന്നു കെട്ടിടം മുദ്ര വച്ച നടപടിയെ ചൈന അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ചെങ്ദുവിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റ് പൂട്ടി ചൈന മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ ബയോ മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ കാലങ്ങളായി ശ്രമിക്കുന്ന ചൈനയുടെ ചാരവൃത്തിയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്നാണ് ഹൂസ്റ്റനിലെ ചൈനീസ് കോൺസുലേറ്റിനെ യുഎസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും.

വാക്സിൻ മോഷ്ടിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതായി യുഎസ് നിരന്തരം ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവത്തിനു കാരണക്കാരായവർ തന്നെ മഹാമാരിയിൽനിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടാനും നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ പങ്ക് പറ്റാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും യുഎസ് ആരോപിക്കുന്നു.

കോണ്‍സുലേറ്റ് അടച്ചതിനു പുറമേ, രണ്ട് ചൈനീസ് പൗരന്മാര്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു വേണ്ടി ഹാക്കിങ് നടത്തി വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെന്നും യുഎസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി കൊറോണ വൈറസ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗവേഷണ സംഘങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും ചൈനീസ് ഹാക്കർമാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി യുഎസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലെ കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന ചൈനീസ് ഗവേഷകയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 25 നഗരങ്ങളില്‍ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വാണിജ്യ ചാര ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണവര്‍ എന്നാണ് യുഎസ് നീതിന്യായവകുപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

English Sumamry: China Tried To Steal Vaccine Research From US University: Investigators