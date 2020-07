പിന്നിടുന്നത് ‘അതിഭീകര ജൂലൈ’; പകുതി കോവിഡ് കേസും മരണവും ഈ മാസം

ന്യൂഡൽ‌ഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഏറ്റവും തീവ്രതയേറിയ മാസമായിരുന്നു ജൂലൈ എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണക്കുകൾ. ജൂലൈയിൽ ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് 9.6 ലക്ഷം പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പകർച്ചവ്യാധിയുടെ തുടക്കം മുതൽ രാജ്യത്തുണ്ടായ മൊത്തം കേസുകളുടെ 61.12 ശതമാനമാണിത്. ആകെ മരണത്തിന്റെ 50 ശതമാനമായ 18,000 കോവിഡ് മരണങ്ങളും ഈ മാസമാണുണ്ടായതെന്നും സർക്കാർ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ലോക്ഡൗണിനുശേഷം രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇളവ് അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം വേഗത്തിലായത്. അൺലോക്ക്–3 നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞദിവസം മുതൽ രാത്രി കർഫ്യൂ എടുത്തുകളഞ്ഞ സർക്കാർ യോഗ, ജിം സെന്ററുകൾ തുറക്കാനും അനുമതി നൽകി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ 52,000 പുതിയ കേസുകൾ, പ്രതിദിന കണക്കിലെ ഏറ്റവും കൂടിയതാണ്.



മൊത്തം കേസുകളുടെ എണ്ണം 15,83,792 ആയി. 10 ലക്ഷത്തോളം രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു. ജൂലൈ 18 മുതലുള്ള കണക്കെടുത്താൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ‌രാജ്യത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് ജനുവരി 30ന് കേരളത്തിലാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്.



കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച നിലയിലാണെന്നാണു കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. ‘ഇന്ത്യയുടെ രോഗമുക്തിനിരക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. ഇതു കൂടുന്നുമുണ്ട്. ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ തീരുമാനമെടുത്ത രീതി ഇന്ത്യയെ മികച്ച നിലയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിച്ചു.’– പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.



English Summary: 61% Of India's Total Coronavirus Cases, 50% Of Deaths Recorded In July