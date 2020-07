ഓഗസ്റ്റ് 5; ‘പതിനെട്ടടവു’മായി പാക്കിസ്ഥാൻ; ജാഗ്രത ഉറപ്പിച്ച് മോദി സർക്കാർ

വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് രാജ്യത്തിന് ഏറെ നിർണായകം. നിരവധി രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ നടപടിയുടെ വാർഷികമെന്നതാണ് ഇതിലൊന്ന്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറെ സുപ്രധാനമായ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെഴുത്തിനുശേഷം അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിന് തുടക്കമിടുന്ന ദിനമെന്നതാണ് മറ്റൊന്ന്.



തർക്ക പ്രദേശമെന്ന നിലയിൽ കശ്മീരിന്റെ പദവിക്കെതിരായ വെല്ലുവിളിയെ മുഴുവൻ സൈനിക കരുത്തും ഉപയോഗിച്ചു നേരിടും. ദേശീയ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും തയാറായിരിക്കും– പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക തലവൻ ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‍വ രണ്ട് മാസം മുൻപ് ഒരു പരിപാടിയിൽ സ്വന്തം സൈനികരോടു പറഞ്ഞതിങ്ങനെ. നിയന്ത്രണരേഖയിലെ പുന സെക്ടറിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനികര്‍ക്കൊപ്പം ഈദ് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ‘ചൂട്’ ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന സൂചനയുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയ നടപടിയുടെ വാർഷികമായ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് എന്തൊക്കെ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നതു പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജൂലൈ 21ന് ചേർന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‍വയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു ഈ യോഗം.

പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കോർപ്സ് കമാൻഡേഴ്സ് ഫോറമാണ് വിദേശ പദ്ധതികളും വെട്ടുകിളികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ‘രാജ്യത്തിന് പുറത്തും അകത്തും സുരക്ഷാ ഭീഷണി’ ഉയർന്നു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള തയാറെടുപ്പുകളും യോഗം വിലയിരുത്തി.

എന്നാൽ വെട്ടുകിളിശല്യത്തിനുമപ്പുറം കശ്മീർ ആയിരുന്നു യോഗത്തിലെ മുഖ്യ അജൻഡ എന്നാണ് സൂചന. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിലെ സാഹചര്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ധീരരായി പോരാടിയ കശ്മീരികൾക്ക് ആദരം അർപ്പിക്കുന്നതായും യോഗം അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന ആലോചനയിലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും പാക്ക് സൈന്യവും ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയും എന്നാണ് സൂചന.

അടവ് പതിനെട്ടും പുറത്തെടുത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ

ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി 18 ഇന പരിപാടിയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും പാക്ക് സർക്കാരും തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണു വിവരം. ചാര സംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ കൂടി പിന്തുണ നീക്കത്തിനുണ്ട്. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലേക്കുള്ള ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ സന്ദർശനമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അവിടെ വച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ജനങ്ങളോടു പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇമ്രാൻ ഖാന്‍ എത്തുന്നതിനു മുൻപേ വിദേശ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സംഘത്തെ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ എത്തിക്കും.

ശ്രീനഗറിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സൈനികർ

ഇന്ത്യ ആര്‍ട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാൻ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ കശ്മീർ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന് പുറമേ രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം യുഎന്നിൽ സംസാരിച്ചത്, തുർക്കിയും മലേഷ്യയും. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെയും ചൈനയുടെയും പിന്തുണ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആസൂത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും പ്രസ്താവന ഇറക്കണമെന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആവശ്യം. പ്രസ്താവനയില്ലെങ്കിൽ പാക്ക് നിലപാടിനു പിന്തുണ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്വീറ്റെങ്കിലും ഇടാനും അഭ്യർഥനയുണ്ട്.

തുർക്കി ഇതിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ തുണയ്ക്കാനാണു സാധ്യത. അതേസമയം, മലേഷ്യയുടെ നിലപാട് അറിയാനാണ് ഇന്ത്യ കാത്തുനില്‍ക്കുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്‍ലാമിക് കോർപറേഷനിൽ അംഗങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജ്യാന്തര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടേയും പിന്തുണയ്ക്കായി ഐഎസ്ഐയോടൊപ്പം പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ശ്രമം തുടരുന്നുണ്ട്. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ ശേഷം രൂപം കൊണ്ട റെസിസ്റ്റന്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന ഭീകര സംഘടനയെ ഈ ദിവസം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ഐഎസ്ഐ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന്റെ ചടങ്ങുകള്‍ക്കിടെ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ഐഎസ്ഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ഇതിനകം തന്നെ ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കൾ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിനാൽ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ.

ഡൽഹിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരിപാടികൾക്കിടെ ഭീകരാക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഇന്ത്യന്‍ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ കാണുന്നു. ഇതിനായി ലഷ്കർ, ജയ്ഷെ ഭീകരരെ ഐഎസ്ഐ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഭീകരൻമാരെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഘങ്ങളായാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ഭീകരാക്രമണം നടത്തുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അയോധ്യ, ജമ്മു കശ്മീർ, ന്യൂഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങള്‍ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷയും വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയ്ക്കു ചരിത്ര ദിനം, പാക്കിസ്ഥാന് കരിദിനം

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കരുത്തുറ്റ നീക്കമായാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ തീരുമാനം പൊതുവേ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണു കാണുന്നതും. രാജ്യത്താകമാനം പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങള്‍ക്കു ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് കരിദിനമായി ആചരിക്കണമെന്നാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ തീരുമാനം. പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. പാക്കിസ്ഥാന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നു.

കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ പാക്കിസ്ഥാൻ എംബസികൾക്കും ഹൈക്കമ്മിഷനുകൾക്കും പാക്ക് ഭരണനേതൃത്വം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ‘കരി ദിനം’ നടപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെയേറെ ആസൂത്രണങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ‘കരിദിനം’, ‘കശ്മീർ’ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രെൻഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ടിവി ചാനലുകളിൽ വൻതോതിൽതന്നെ വാർത്തകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചാനലുകളുടെ ലോഗോ കറുപ്പ് നിറമാക്കിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും തയാറെടുക്കുന്നതായും ചില റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. യുകെയിലും സ്കോട്‍ലൻഡിലും യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനുകൾ, കോൺസുലേറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ മുന്നിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരന്മാർ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബുഡ്ഗാം ജില്ലയിലെ ദൂധപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

പുതുവഴിയിൽ കശ്മീർ

പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കശ്മീർ താഴ്‍വര ആകെ മാറി. പ്രദേശത്തെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. ക്രമസമാധാന അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെട്ടതായും ജമ്മു കശ്മീർ ഡിജിപി ദിൽബാഗ് സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനങ്ങളുടെ കണക്ക് മുകളിലേക്കാണ്. 50–60 ശതമാനം വരെ പാക്ക് സൈനികരുടെ അക്രമങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. ജമ്മു പ്രവിശ്യയിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ഏകദേശം പൂർണമായും തുടച്ചുനീക്കിയതായാണു ഡിജിപി അവകാശപ്പെട്ടത്. അതിർത്തിയിലെ പ്രതിരോധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടതായും നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കുറഞ്ഞതായും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഭീകരുടെ ഏതു നീക്കവും ചെറുക്കാന്‍ ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയാറാണ്. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാൻ പൊലീസുണ്ട്. ജനം ഞങ്ങളോടു സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാധാന അന്തരീക്ഷം തുടരുമെന്നും ഡിജിപി അവകാശപ്പെട്ടു. ആർട്ടിക്കിൾ 370ന്റെ റദ്ദാക്കലിന് ശേഷം ഭീകരസംഘടനകളിൽ ചേരുന്ന കശ്മീരി യുവാക്കളുടെ എണ്ണം 40 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ജൂലൈ 15 വരെ 67 യുവാക്കളാണ് കശ്മീരിൽനിന്നു ഭീകരസംഘടനകളുടെ ഭാഗമായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 105 ആയിരുന്നു. ഭീകരനീക്കങ്ങൾ 188ൽനിന്ന് 120 ആയി ചുരുങ്ങിയതായും ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പറയുന്നു.

തലവേദനയൊഴിയാതെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ

പാക്കിസ്ഥാനേറ്റ അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരമായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഇന്ത്യ നടത്തിയ നീക്കം. ഈ തലവേദനയിൽനിന്ന് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും ഇതുവരെ കരകയറിയിട്ടില്ല. രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പല തവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പമാണു നിലകൊണ്ടത്. ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ അവിടത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ രൂക്ഷവിമർശനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ വിദേശ നയം വിജയമാണെന്നായിരുന്നു അടുത്തിടെ പാക്കിസ്ഥാൻ പാർ‌ലമെന്റിൽ സംസാരിക്കവെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെയില്ലാത്ത തരത്തിൽ കശ്മീർ വിഷയം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഉയർത്തിയെന്ന് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തയാറായിട്ടില്ല.

ഇമ്രാൻ ഖാൻ

കശ്മീർ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു വിമർശനങ്ങളെല്ലാം. നയതന്ത്ര കാര്യത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാന്‍ സർക്കാർ സമ്പൂര്‍ണ പരാജയമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. വിദേശനയം വിജയമാണെന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ അദ്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ ചെയർപേഴ്സൻ ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി പ്രതികരിച്ചു. കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പൂർണമായും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു. 2019 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ശേഷം കശ്മീർ നമ്മുടെ കൈകൾക്കു പുറത്താണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി ആരോപിച്ചു.

പാക്കിസ്ഥാൻ മുസ്‍ലിം ലീഗ് നവാസ് (പിഎംഎൽ– എൻ) നേതാവ് ഖവാജ ആസിഫും സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനമുയർത്തി. കശ്മീരിൽ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടാൻ പാക്കിസ്ഥാനു സാധിച്ചില്ല. കശ്മീർ വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ കൈകളിലേക്കു പോകാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ അനുവദിച്ചു. ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാരുണ്ടാകുമ്പോഴാണു ഇതു സംഭവിച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാനോടൊപ്പമുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾപോലും യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അംഗത്വം ലഭിക്കാൻ ഒപ്പം നിന്നു. നാണമില്ലാതെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശനയം വിജയമെന്നു പറയുന്നതെന്നും ഖവാജ ആസിഫ് വിമർശിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ ഷെറി റഹ്മാനും ഇമ്രാൻ ഖാനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശേഷി ഇമ്രാൻ ഖാനോ, പാർട്ടിക്കോ ഇല്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആഞ്ഞടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടുമൊരു ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് കടന്നുവരുന്നത്.

ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു, പക്ഷെ....

ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കി ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ കശ്മീരില്‍ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. അതേസമയം സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാണെന്നാണ് ചില മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ വാദം. ഫോറം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ജമ്മു കശ്മീര്‍ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണു പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ്. മദൻ ബി. ലോക്കൂർ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഫോറമാണു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാർ നടപടിക്കു ശേഷം കശ്മീരിലെ വ്യവസായങ്ങൾ വൻതിരിച്ചടി നേരിട്ടുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ആയിരങ്ങൾക്ക് ജോലി നഷ്ടമായി.

സ്കൂളുകളുടെയും സർവകലാശാലകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളംതെറ്റിയതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ബാധിച്ചു. കർഫ്യൂകളും ഗതാഗത തടസ്സവും കാരണം ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങൾക്കു പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണമായും ഇല്ലാതായി– കശ്മീര്‍ സ്വദേശികളുമായി സംസാരിച്ചു തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2020 ജൂലൈയിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ്. ദേശീയ ശരാശരി 9.5 ശതമാനമാണെങ്കിൽ കശ്മീരിൽ 17.9 ശതമാനം. 4,97,000 തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 370 ന്റെ റദ്ദാക്കലിനു ശേഷം താഴ്‍വരയിലുണ്ടായതെന്നും റിപ്പോർട്ടില്‍ പരാ‍മർശമുണ്ട്. മുൻ ജഡ്ജിമാർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധര്‍, മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സമിതിയാണു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്.

English Summary: How Pakistan plans to protest 1st anniversary of scrapping Article 370