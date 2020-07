ഫെയ്സ്ബുക്ക് എതിരാളികളേക്കാൾ പിന്നിൽ; സക്കർബർഗിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വെളിപ്പെടുത്തൽ

വാഷിങ്ടൻ ∙ എതിരാളികളേക്കാൾ വളരെ പിന്നിലാണെന്ന ‘വെളിപ്പെടുത്തലുമായി’ ഫെയ്സ്ബുക് സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് സക്കർബർഗ്. യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് പാനലിനു മുമ്പിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് സക്കർബർഗിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, ആപ്പിൾ കമ്പനികളാണു ഫെയ്സ്ബുക്കിനേക്കാൾ മുന്നിലെന്നാണു സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞുവച്ചത്.

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം, എതിരാളികളെ വളരാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കല്‍ തുടങ്ങി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടെക് ഭീമന്മാരാനായ ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍, ആമസോണ്‍, ആപ്പിള്‍ എന്നീ കമ്പനികളുടെ മേധാവികളെ പാനൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഡിയോ വഴിയായിരുന്നു നടപടികൾ. ആദ്യമായാണ് ഈ നാലു കമ്പനികളും ഒരുമിച്ച് ഇത്തരം പാനലിനു മുന്നില്‍ ഇരുന്നത്.



തങ്ങളാര്‍ജിച്ച കരുത്ത് ദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തിൽ മറുപടി നൽകാനാണു ഗൂഗിളിന്റെ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ, ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്, ആമസോണിന്റെ ജെഫ് ബെസോസ്, ആപ്പിളിന്റെ ടിം കുക്ക് എന്നിവരെത്തിയത്. ചോദ്യങ്ങളിലേറെയും തന്നെ തേടി വന്നപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സക്കർബർഗിന്റെ വായിൽനിന്നു ‘തിരക്കഥയിൽ’ ഇല്ലാത്ത പരാമർശങ്ങൾ വെളിയിൽവീണതെന്നു യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



‘വർഷങ്ങളായി പല മേഖലകളിലും ഞങ്ങൾ എതിരാളികൾക്കു പിന്നിലാണ്. യു‌എസിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ സേവനം ഐമെസേജ് ആണ്. അതിവേഗം വളരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ടിക് ടോക്കും വിഡിയോയ്‌ക്കായുള്ള ജനപ്രിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ യുട്യൂബും അതിവേഗം വളരുന്ന പരസ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആമസോണും ഏറ്റവും വലിയ പരസ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗൂഗിളുമാണ്. പരസ്യത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ ഡോളറിലും 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെയെ ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നുള്ളൂ’– സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു.



