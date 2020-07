ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിലെ രാജ്യസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 24നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. അന്നു വൈകിട്ടുതന്നെ ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടാകും. അന്തരിച്ച എം.പി. വീരേന്ദ്ര കുമാർ എംപിയുടെ ഒഴിവിലേക്കാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ബേനി പ്രസാദ് വർമയുടെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്നു യുപിയിൽ ഒഴിവു വന്ന സീറ്റിലേക്കും അന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

English Summary: Rajyasabha election date declared, polling and results will be on August 24