അയോഗ്യതപ്പേടി?; രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വിമതർ

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്ര അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ, നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എമാർ. കോൺഗ്രസിൽ വിമതസ്വരമുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സച്ചിൻ പൈലറ്റും 18 വിമത എം‌എൽ‌എമാരും നിലവിൽ ഹരിയാനയിലാണ്.



നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വിമത എം‌എൽ‌എമാരിലൊരാൾ പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹരിയാനയിൽനിന്ന് എന്നുമടങ്ങുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയോഗ്യരാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മടങ്ങുന്നതെന്നാണു സൂചന. അതേസമയം, വിമതര്‍ക്ക് സ്പീക്കർ സി.പി. ജോഷി നല്‍കിയ അയോഗ്യതാ നോട്ടിസ് സംബന്ധിച്ച ഹർജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

200 അംഗ നിയമസഭയിൽ 102 എം‌എൽ‌എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു. 30 എം‌എൽ‌എമാരുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിലവിൽ 19 പേരാണുള്ളത്. വിമതർ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത്, സർക്കാരിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്താൽ ഗെലോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ വീഴും. അതേസമയം, പാർട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ചതിന് വിമതരെ അയോഗ്യരാക്കാം.‌

English Summary: "Of Course We'll Attend Assembly Session": Team Pilot, Camped In Haryana