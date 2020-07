ലോക്ഡൗണിൽ മദ്യം കിട്ടിയില്ല, കുടിച്ചത് സാനിറ്റൈസർ; ആന്ധ്രയിൽ 9 പേർ മരിച്ചു

ഹൈദരാബാദ് ∙ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിൽ മദ്യം കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്നു ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ പ്രകാശം ജില്ലയിൽ മദ്യമടങ്ങിയ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ കഴിച്ച് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി 9 പേർ മരിച്ചെന്നു പൊലീസ്. കുറിചെഡു പട്ടണത്തിലാണ് ഏവരെയും നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഒരാളും വ്യാഴാഴ്ച രണ്ടുപേരും വെള്ളിയാഴ്ച ആറു പേരുമാണു മരിച്ചത്. ഭിക്ഷാടനക്കാരും ചേരി നിവാസികളാണുമാണു മരിച്ചതിൽ കൂടുതലെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അനുഗോണ്ട ശ്രീനു (25), ഭോഗെം തിരുപ്പതയ്യ (35), ഗുണ്ടക റാമി റെഡ്ഡി (60), കഡിയം രാമനയ്യ (28), രാജ റെഡ്ഡി (65), രാമനയ്യ (65), ബാബു (40), ചാൾസ് (45) അഗസ്റ്റിൻ (45) എന്നിവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 20 പേർ സാനിറ്റൈസർ കഴിച്ചെന്നാണു കരുതുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ കുറിചെഡുവിൽ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ മദ്യം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവർ സാനിറ്റൈസർ കഴിച്ചിരിക്കാമെന്നു പ്രകാശം ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സിദ്ധാർഥ് കൗശൽ പറഞ്ഞു.



പ്രാദേശിക ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്നയാൾ വയറ്റിൽ കടുത്ത പൊള്ളലേറ്റതായി പരാതിപ്പെട്ടതോടെയാണ് സാനിറ്റൈസർ ദുരന്തം വെളിപ്പെട്ടത്. ഇയാൾക്കു പിന്നാലെ കടുത്ത വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് അടുത്തദിവസം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ടു പേരും മരിച്ചു. സമാന ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ ആറു പേർ വെള്ളിയാഴ്ചയും മരിച്ചു. പ്രാദേശിക കടകളിൽനിന്നു സാനിറ്റൈസറുകൾ ലാബ് പരിശോധനയ്ക്കായി പിടിച്ചെടുത്തെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: 9 die after consuming hand sanitiser in Andhra Pradesh, police say they couldn’t find liquor