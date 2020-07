ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയതു മുതൽ ജയ്പുരിലെ ഫെയർമോണ്ട് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ക്യാംപിലെ എംഎൽഎമാർക്ക് ഇനി പുതിയ താവളം. ഗെലോട്ടിനൊപ്പമുള്ള കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എമാർ വെള്ളിയാഴ്ച ജയ്‌സാൽമീറിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് 14ന് നിയമസഭ ചേരുന്നതുവരെ എം‌എൽ‌എമാർ ജയ്‌സാൽമീറിലെ റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്.

സഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് ഗെലോട്ട് വ്യാഴാഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മുന്നോടിയായാണു എംഎൽഎമാരെ മാറ്റിയത്. സഭ വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് 21 ദിവസത്തെ മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതു കുതിരക്കച്ചവടത്തിനുള്ള അവസരം കൂട്ടുമെന്നു ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്രയോട് പറഞ്ഞതായും ഗെലോട്ട് വ്യക്തമാക്കി. സഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ ഗവർണർ സമ്മതിച്ചതോടെ എം‌എൽ‌എമാരുടെ ‘നിരക്കുകൾ’ പലമടങ്ങ് വർധിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



‘സഭ ചേരാൻ ഗവർണർ പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ ഫോണുകൾ ബെല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും അവർ എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവരോട് (എം‌എൽ‌എമാരോട്) ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുക. നേരത്തെ എം‌എൽ‌എമാർക്ക് അവരുടെ വോട്ട് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നൽകിയത് 10 കോടിയായിരുന്നു. അടുത്തത് 15 കോടിയാണ്. തുകയ്ക്കു പരിധിയില്ലെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും. 25 കോടി രൂപ മുതൽ കുതിരക്കച്ചവട നിരക്ക് വർധിച്ചു’– മുഖ്യമന്ത്രി ആഞ്ഞടിച്ചു.



അശോക് ഗെലോട്ട്, സച്ചിൻ പൈലറ്റ്

പണം സ്വീകരിക്കാത്ത വിമതർ പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആറു ബി‌എസ്‌പി എം‌എൽ‌എമാരെ കോൺഗ്രസിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകാനുള്ള നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ ബിഎസ്പി ഹർജി നൽകിയതിൽ പാർട്ടി നേതാവ് മായാവതിയെയും ഗെലോട്ട് വിമർശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യസഭയിൽ നാല് ടിഡിപി എംപിമാരെ ബിജെപി ലയിപ്പിച്ചു. ആ ലയനം ശരിയും 6 ബിഎസ്പി എം‌എൽ‌എമാർ രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കുന്നത് തെറ്റുമാണോ? എല്ലാവരേയും ഭയപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ബിജെപി ദുരുപയോഗിക്കുകയാണ്– ഗെലോട്ട് ആരോപിച്ചു.



