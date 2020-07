തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി കെ.ടി. റമീസുമായി ശിവശങ്കറിന്റെയും സ്വപ്നയുടെയും ഫ്ളാറ്റുകളിൽ എത്തിച്ച് എന്‍ഐഎ സംഘത്തിന്റെ തെളിവെടുപ്പ്. സ്വര്‍ണക്കടത്തിലെ മുഖ്യകണ്ണിയാണ് റമീസ്. നഗരത്തിലെ രണ്ടു ഹോട്ടലുകളില്‍ റമീസിനെ എത്തിച്ചും എന്‍ഐഎ തെളിവെടുത്തു.



ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നെത്തിയ എൻഐഎ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ റമീസിനെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. സംസ്ഥാന പൊലീസിനെപ്പോലും അറിയിക്കാതെ വളരെ രഹസ്യമായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ്. ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ആദ്യം എത്തിച്ചത്.



ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ അവിടെവച്ച് നടന്നുട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അതിനു ശേഷം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ അമ്പലമുക്കിലെ ഫ്ലാറ്റിലും സന്ദീപിന്റെ നെടുമങ്ങാട്ടെ വീട്ടിലും എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. ഇന്ന് റമീസുമായി എൻഐഎ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടരും.



English Summary : NIA investigation with KT Rameez, brings him in Sivasankar's and Swapna's flat