മോചനമില്ലാതെ മെഹബൂബ മുഫ്തി; തടങ്കൽ മൂന്നു മാസം കൂടി നീട്ടി

ശ്രീനഗർ ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ തടങ്കൽ മൂന്നു മാസം കൂടി നീട്ടി ജമ്മു കശ്മീർ ഭരണകൂടം. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയ ഓഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ മെഹബൂബ മുഫ്തി തടവിലാണ്; ആദ്യം സർക്കാർ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലും പിന്നീട് സ്വന്തം വസതിയിലും. പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആക്റ്റ് (പി‌എസ്‌എ) പ്രകാരമാണു തടങ്കൽ നീട്ടിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

പി‌എസ്‌എ പ്രകാരം കേസെടുത്ത് ഇപ്പോഴും തടങ്കലിൽ തുടരുന്ന ചുരുക്കം ചില പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിലൊരാളാണു മെഹബൂബ. ഫെബ്രുവരിയിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, ഒമർ അബ്ദുല്ല എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് മെഹബൂബയ്ക്ക് എതിരെയും പിഎസ്എ ചുമത്തിയത്. ഒമറും ഫാറൂഖും മാർച്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങി. പീപ്പിൾസ് കോൺഫറൻസ് ചെയർമാനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ സാജദ് ലോണിനെ അടുത്തിടെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു.



