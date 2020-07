കൊച്ചി∙ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ജെഡി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സിപിഎമ്മിനുള്ളില്‍ ധാരണയായതായാണ് വിവരം. അടുത്ത മുന്നണി യോഗത്തില്‍ കൂടി ചര്‍ച്ചചെയ്ത ശേഷം തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.



ഓണ്‍ലൈനില്‍ ചേര്‍ന്ന കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എല്‍ജെഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒഴിവു വന്ന സീറ്റ് നല്‍കാമെന്ന് സിപിഎം തത്വത്തില്‍ എല്‍ജെഡി നേതൃത്വത്തിന് ഉറപ്പും നല്‍കി. വിജ്ഞാപനം വന്നതോടെ അധികം വൈകാതെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. മുന്നണിയിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച് വലിയ തര്‍ക്കങ്ങളില്ല.

ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് എല്‍ജെഡിയുടെ അടുത്ത സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം. യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി തീരുമാനം വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാല്‍ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്‍റെ ആശീര്‍വാദത്തോടെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനുള്ള ശ്രമം വര്‍ഗീസ് ജോര്‍ജും കൂട്ടരും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

