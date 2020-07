മേയിൽ 10 ലക്ഷത്തിൽ 14 പേർക്ക്, ഇപ്പോൾ 666 രോഗികൾ; കേരളത്തിന് ആശങ്കയുടെ 6 മാസം

കേരളത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ജൂലൈ 30ന് ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ളത് ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ. രോഗമുക്തി നിരക്ക് അൽപം ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടു മാസമായി കേരളത്തിനു പിടികിട്ടാത്ത വിധമാണ് സമ്പർക്ക രോഗബാധിതരുടെ ഉൾപ്പെടെ എണ്ണം പ്രതിദിനം വർധിക്കുന്നത്. 3.54 കോടിയാണ് കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ. ഇതുവരെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 23,613. നിലവിലെ സജീവരോഗികൾ 10,495.

ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 10 ലക്ഷം പേരിൽ 666 പേർക്കും കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു. മേയ് 1ന് ഇത് 10 ലക്ഷത്തിൽ 14 പേർക്കായിരുന്നു. ജൂൺ 1ന് 10 ലക്ഷത്തിൽ 37, ജൂലൈ ഒന്നിന് പത്തു ലക്ഷത്തിൽ 130 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു രോഗബാധിതർ. ഇതിലാണ് ഒരു മാസത്തിനിടെ അഞ്ചിരട്ടിയിലേറെ വർധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 100 കേസിൽ 55 പേരും രോഗമുക്തി നേടി. 100 പേരിൽ 45 എന്ന കണക്കിനു രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുമില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലെ കണക്കെടുത്താൽ പ്രതിദിനം 5% വീതമാണ് കേരളത്തിൽ പുതിയ കേസുകൾ കൂടിയത്. ജൂലൈയിൽ മാത്രം രോഗബാധിതർ 19,171 പേർ. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ 81.19% കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ജൂലൈയിലാണ്. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ 14,007 പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത്. അതിൽ 12,603 കേസുകളും ജൂലൈയിലായിരുന്നു– അതായത് 89.98%. കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നെത്തിയ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ജൂലൈ 31 വരെ 9606 ആണ്.

നിലവിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ പോലും കോവിഡ് സജീവ രോഗികൾ കുറയുന്ന ‘ഫ്ലാറ്റൻ ദ് കർവ്’ സാഹചര്യമില്ല. എറണാകുളം ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലാറ്റൻ ദ് കർവിന്റെ സൂചനകൾ നൽകിയെങ്കിലും അവിടെയും കേസുകൾ കൂടുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുതിച്ചു കയറ്റവുമാണ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും സജീവ രോഗബാധിതരുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് ചുവടെ. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വൻ കുതിച്ചു കയറ്റമാണ് സജീവരോഗികളിലുണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരത്താകട്ടെ അത് അസാധാരണമാംവിധം ഉയർന്നു. (ഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണക്കുകൾ കാണാം)

ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 0.31 ആണ് കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏഴാം സ്ഥാനവും കേരളത്തിനുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് (12) തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ എറണാകുളത്താണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 4493 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതിൽ 12 പേർ മരിച്ചപ്പോൾ (0.27%) എറണാകുളത്ത് 1731 രോഗബാധിതരിൽ 11 പേരും മരിച്ചു– മരണനിരക്ക് 0.59%. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, തൃശൂർ ജില്ലകളിലും മരണനിരക്ക് കൂടുതലാണ്.

പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുമ്പോഴും കേരളത്തിന് ആശ്വാസം പകരുന്നത് രോഗമുക്തി നിരക്കാണ്. 55.17% ആണ് കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് മുക്തിനിരക്ക്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമെടുത്താൽ 28–ാം സ്ഥാനത്തു മാത്രമാണ് കേരളം. 14 ജില്ലകളിൽ തിരുവനന്തപുരം ഒഴികെ എല്ലായിടത്തും 52നു മുകളിലാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലവിൽ 31.92% ആണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. ആറിടത്ത് 60നു മുകളിലാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ പാലക്കാടാണ് മുന്നിൽ. ആകെ രോഗം ബാധിച്ച 1711ൽ 1275 പേരും ജില്ലയിൽ രോഗമുക്തി നേടി– 74.52%. പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ജില്ലകളും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.

നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഹോം/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീനിലുള്ളത് മലപ്പുറത്താണ്– 33,447 പേർ. ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട്ടിലും–2444 പേർ. ആശുപത്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്–2546 പേർ. കുറവ് വയനാട്ടിലും–309.

ഇതുവരെ സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്– 4084. ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട്ടിലും–322. ജൂലൈ 31 വരെ കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരെത്തിയത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്കാണ്–1283 പേർ. ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട്ടിലും–303.

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി കേരളം ഇതുവരെ ആകെ 7,76,268 പേരുടെ സ്രവ സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. അതിൽ 23,613 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതായത്, ആകെ അയച്ചതിൽ 3.04% പേരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. പത്തു ലക്ഷം പേരിൽ 21,890 പേർക്ക് എന്ന കണക്കിനാണു കേരളം നിലവിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്.

