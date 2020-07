കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ വെറുതെ; ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി നാട്ടുകാർ– വിഡിയോ

കൊച്ചി∙ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും ആളുകൾ നിയമം ലംഘിച്ച് ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നത് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ. റോഡുകൾ ബാരിക്കേഡുകളും മരക്കമ്പുകളും വച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് ആളുകളുടെ വരവും പോക്കും.

കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളും ഹോട്സ്പോട്ടുകളും പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അധിക സമയവും പൊലീസ് എത്തുന്നില്ല. ഇത് സൗകര്യമായി എടുത്താണ് ആളുകൾ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സമാനമായ ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.



എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തമ്മനത്ത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കിയ പ്രദേശത്തെ ഐഷ റോഡ്, ബൈപ്പാസിൽ നിന്നുള്ള ലേബർ റോഡ്, മസ്ജിദ് റോഡ് ഇവിടങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ആളുകൾ ബാരിക്കേഡുകൾ മാറ്റി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു.



എന്നാൽ ജോലി ഭാരം അധികമാകുകയും ആവശ്യത്തിന് പൊലീസിനെ നിയോഗിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്തത് പ്രതിസന്ധിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ അടച്ചിട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പൊലീസ് പട്രോളിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചാണ് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ആളുകൾ കടക്കുന്നത്.



രോഗ വ്യാപന സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്തിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നലെ മന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പ്രദേശത്തുള്ളവർ കർശനമായി സംയമനം പാലിക്കുകയും രോഗ വ്യാപനം തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.



കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആളുകൾ ഹോട്സ്പോട്ടുകളിലേക്കു കടക്കുന്നത് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെയാണ്. ഇത് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



