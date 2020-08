രാമക്ഷേത്ര ശിലാസ്ഥാപനം: അഡ്വാനിക്കും ജോഷിക്കും ക്ഷണമില്ല, ഉമാ ഭാരതി പങ്കെടുക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓഗസ്റ്റ് 5ന് നടക്കുന്ന രാമക്ഷേത്ര ശിലാസ്ഥാപനത്തിന്, മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് എൽ.കെ. അഡ്വാനിക്ക് ക്ഷണമില്ല. 1992 ഡിസംബർ 6ന് ബാബ്റി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടത് അഡ്വാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉമാ ഭാരതിക്കും അന്ന് യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കല്യാൺ സിങ്ങിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ക്ഷണമുണ്ട്. ഇരുവരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മസ്ജിദ് തകർത്ത സംഭവത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയും ലക്നൗവിലെ സിബിഐ കോടതിയിൽ അഡ്വാനി വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ്‌ വഴി ഹാജരായിരുന്നു. 92കാരനായ അഡ്വാനിയോട് അന്ന് 1000ൽ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നും നാലരമണിക്കൂറെടുത്താണ് കോടതി നടപടി അവസാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു.

മുതിർന്ന നേതാവും മോദി വിമർശകൻ കൂടിയായ മുരളി മനോഹർ ജോഷിക്കും ക്ഷണക്കത്ത് അയച്ചിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയും അതേദിവസം തന്നെ കോടതി എടുത്തിരുന്നു. അഡ്വാനി, ജോഷി, ഉമ ഭാരതി തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു അന്ന് മസ്ജിദ് തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നാണു കേസ്. അതേസമയം, രാമക്ഷേത്രത്തിനുവേണ്ടി നിരന്തരം വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശിവസേനയെയും ഇതുവരെ ചടങ്ങിനു ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല.

