കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചിയില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി മുതല്‍ ഇടക്കൊച്ചി സൗത്ത് വരെയാണ് സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണ്‍. 28 ഡിവിഷനുകള്‍ കണ്ടെയ്‍ന്‍‍മെന്റ് സോണാക്കി. ബിഒടി പാലം ഭാഗികമായി അടച്ചു. മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് കണ്ടെയ്ന്‍‍മെന്റ് സോണായി.

കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിലെ 57 തടവുകാര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം ഗുരുതരമായ മൂന്നു പേരെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. 54 തടവുകാരെ ചന്ദനത്തോപ്പിലെ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച കൂടുതല്‍ തടവുകാരില്‍ പരിശോധന നടത്തും. രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് നേരത്തെ ജയിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം കോവിഡ് പ്രാഥമിക ചികില്‍സാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.

