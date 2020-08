കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കാം; ഇന്ത്യയോട് പാക്കിസ്ഥാൻ

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ ചാരനെന്ന് ആരോപിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന കുൽഭൂഷണ്‍ ജാദവിന് അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് പാക്ക് കോടതി. കേസിലെ വാദം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നുവരെ നീട്ടിവച്ച് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പാക്കിസ്ഥാനിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കണമെന്നു അറ്റോർണി ജനറൽ ഖാലിദ് ജാവേദ് ഖാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ അഭിഭാഷകർക്ക് പാക്ക് നിയമസംഘത്തെ സഹായിക്കാൻ അവസരം നൽകാനാകില്ലെന്നും ഖാൻ പറഞ്ഞു.

ജാദവിനായി അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജൂലൈ 22ന് പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. 2019 ജൂലൈ 17ലെ രാജ്യാന്തര കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പാലിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെയോ കുൽഭൂഷണിന്റെയോ അനുമതിയില്ലാതെ പാക്കിസ്ഥാൻ അഭിഭാഷകനെ നിയമിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Pakistan court allows India to appoint lawyer for Kulbhushan Jadhav