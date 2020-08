കോഴിക്കോട് ∙ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ 4 ഡോക്ടർമാർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം 24 ആയി.



English Summary: 4 more Doctors tested positive for Covid-19 in Kozhikode Medical College