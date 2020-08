പിരമിഡുകൾ നിർമിച്ചത് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെന്ന് ഇലോൺ മസ്ക്; ഈജിപ്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് മന്ത്രി

വാഷിങ്ടൻ ∙ ലോകത്തിലെ പ്രാചീന സപ്താദ്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ് നിർമിച്ചത് അന്യഗ്രഹജീവികൾ ആകാമെന്ന് സ്പേസ് എക്സ്, ടെസ്‌ല സിഇഒ ഇലോൺ മസ്ക്. ട്വിറ്ററിൽ തന്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിലൂടെയാണ് മസ്കിന്റെ പ്രസ്താവന. ട്വീറ്റിനു പിന്നാലെ നിരവധി പേർ മസ്കിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഈജിപ്തിന്റെ രാജ്യാന്തര സഹകരണ മന്ത്രി റാനിയ അൽ–മഷാത് മസ്കിനെ അവിടേക്കു ക്ഷണിച്ചു.

ഏലിയൻസ് (അന്യഗ്രഹജീവികൾ) ആകാം പിരമിഡ് നിർമിച്ചതെന്നാണ് മസ്ക് ആദ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നാലെ തന്റെ വാദം സമർഥിക്കാനെന്നോണം 3800 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മനുഷ്യൻ നിർമിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ എന്നു തുടങ്ങുന്ന വിക്കിപീഡിയയിലെ വരികളും ബബിസിയുടെ ഒരു ലിങ്കും പങ്കുവച്ചു. ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രിമാരും പ്രമുഖ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുമുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ മസ്കിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു വാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളുമായെത്തി.

പിരമിഡുകളെ കുറിച്ച് അറിയാനും അതിന്റെ നിർമാണ രീതികൾ മനസിലാക്കാനും മസ്കിനെ സര്‍ക്കാർ ഈജിപ്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു. ‘പിരമിഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പുരാതന എഴുത്തുകളിൽ നിന്നു മനസിലാക്കാനും പിരമിഡുകൾ നിർമിച്ചവരുടെ ശവക്കല്ലറകൾ സന്ദർശിക്കാനും നിങ്ങളെയും സ്പേസ് എക്സിനെയും ഈജിപ്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.’– മന്ത്രി റാനിയ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

പിരിമിഡുകളെ കുറിച്ചു ഫറവോമാരെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വായിക്കണമെന്നും പിരമിഡിന് ശൂന്യാകാശവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അത് 4000 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നിർമിച്ചതാണെന്നും ഈജിപ്തിലെ പ്രമുഖ പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ സഹി ഹവാസ് പറഞ്ഞു. പിരമിഡുകൾ നിർമിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ മസ്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നതും വലിയ ചർച്ചയായി.

