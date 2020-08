ദുബായ്∙ ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ മലയാളി എന്‍ജിനീയര്‍ ഷാര്‍ജയില്‍ കെട്ടിടത്തിനു മുകളില്‍നിന്നു വീണു മരിച്ചു. അല്‍ ദയിദിലെ പാര്‍പ്പിടസമുച്ചയത്തിന്റെ ആറാം നിലയില്‍നിന്നാണ് സുമേഷ് എന്ന ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വീണുമരിച്ചത്. സുമേഷ് ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സംഭവത്തിനു മുമ്പ് ഫോണ്‍ താഴേക്ക് എറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പാണു സുമേഷ് യുഎഇയിലെത്തിയത്.



വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സുമേഷിനെ അലട്ടിയിരുന്നുവെന്നും സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ഈദ് ദിവസമായിരുന്നതിനാല്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാവരും ചേര്‍ന്നു തമാശകള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. സുമേഷും തമാശകള്‍ പറഞ്ഞ് സന്തോഷവാനായാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ലെന്നും സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. എന്താണു പ്രശ്‌നമെന്നു പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്നയാള്‍ പറഞ്ഞു. സുമേഷ് വാര്‍ഷിക അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്കു പോകാനിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് മൂലം യാത്ര മുടങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Indian Engineer Falls To Death From Building In UAE On Eid