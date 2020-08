അയര്‍ലന്‍ഡിലെ ‘ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കെട്ടിടം’ എന്ന വിശേഷണമുള്ള ലോഫ്റ്റസ് ഹാള്‍ എന്ന കൂറ്റൻ ബംഗ്ലാവ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ആത്മാക്കൾ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന വീട് എന്നാണ് ഈ കെട്ടിടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ ബംഗ്ലാവിൽ 22 കിടപ്പുമുറികളുണ്ട്. 25 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് 27,000 ചതുരശ്ര അടി വലുപ്പത്തിലാണ് 1170ൽ നോർമൻ നൈറ്റ് പണികഴിപ്പിച്ച ഈ വീട്. ഏകദേശം 22.5 കോടിരൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മതിപ്പ് വില.

എന്നാൽ പ്രേത ബംഗ്ലാവ് എന്ന പേരുകേട്ട കെട്ടിടം ആരു വാങ്ങും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുകയാണ് അധികൃതർ. ഷെയ്‌ൻ, ഐദാന്‍ ക്വിഗ്‌ലി എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമകൾ. 2011ലാണ് ഇവർ കെട്ടിടം വാങ്ങിയത്. പിന്നീട് പൊതുജനത്തിനു തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ബീച്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകളാണ് വിൽപ്പനയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എന്നാൽ ബംഗ്ലാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന കഥകൾ പ്രേത സിനിമകള വെല്ലുന്നതാണ്. അയര്‍ലന്‍ഡിലെ മെക്‌സ്ഫോഡില്‍ പ്രസിദ്ധമായ ഹുക്ക് പെനിന്‍സുലയ്ക്കടുത്താണ് നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള ‘റെഡ്മണ്ട് ഹാൾ’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ലോഫ്റ്റസ് ഹാള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

പ്രചരിക്കുന്ന പ്രേതകഥ ഇങ്ങനെ:

കനത്ത മഴയും കടൽക്ഷോഭവുമുള്ള രാത്രി, ഒരു യുവാവ് സഹായം ചോദിച്ച് ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടി. ഹുക്ക് പെനിന്‍സുലയില്‍ തന്റെ കപ്പല്‍ പാറക്കെട്ടുകളില്‍ തട്ടിനില്‍ക്കുകയാണെന്നും തനിക്ക് അഭയം തരണമെന്നും യുവാവ് ബംഗ്ലാവിൽ താമസിച്ച ടോട്ടനം പ്രഭുവിനോടും കുടുംബത്തോടും അപേക്ഷിച്ചു. അവർ യുവാവിന് അഭയം നൽകി.

ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യുവാവ് പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ യുവാവ് സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല, ഇയാളുടെ പാദങ്ങൾ മൃഗത്തിന്റെ കുളമ്പുകൾ പോലെയായിരുന്നു. ഇത് പ്രഭുവിന്റെ മകൾ ലേഡി ആൻ കണ്ടെത്തിയതോടെ യുവാവ് വലിയ അഗ്നിഗോളമായി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകള്‍ത്തട്ട് തുളച്ച് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നാണ് കഥകൾ.

ഇതിനുശേഷം ലേഡി ആൻ ഒരു മുറിയിൽ ഏകാന്തജീവിതം നയിക്കുകയും 1775ൽ അവർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആ കല്ലറ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ സത്യമില്ലെന്നും ലേഡി ആനും യുവാവും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായതോടെ യുവാവിനെ പ്രഭുവും ഭാര്യയും ചേർന്നു തീവച്ച് കൊന്നശേഷം മകളെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടതാണെന്നുമാണ് മറുവാദം.

എന്തായാലും ഈ കഥയും ബംഗ്ലാവും ടൂറിസത്തിന് വലിയ സാധ്യതയാണ് തുറന്നു നൽകിയത്. നിരവധി പാരാനോർമൽ പ്രഫഷനൽസും ‘പ്രേതസ്നേഹി’കളുമാണ് ബംഗ്ലാവ് നിത്യവും സന്ദർശിക്കുന്നത്.

