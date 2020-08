ഇരയെക്കൊണ്ട് കൈയിൽ രാഖി കെട്ടിക്കണം; പീഡനക്കേസിൽ കോടതിയുടെ വിചിത്ര ഉത്തരവ്

ഇൻഡോർ∙ പീഡനക്കേസിൽ വിചിത്രമായ ഉത്തരവുമായി മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി. ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെക്കൊണ്ട് ‘രാഖി’ കെട്ടിക്കണമെന്നും ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഹാജരാക്കണമെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതി വിചിത്രമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

പ്രതിയായ വിക്രം ബാഗ്രി ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം പരാതിക്കാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോകണം. രാഖിയും മധുരപലഹാരങ്ങളുമായി ഇവിടെത്തി ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇത് ധരിപ്പിക്കണം. ഏതൊരു വിഷമസന്ധിയിലും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സഹായം ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രക്ഷാബന്ധൻ അവസരത്തിൽ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർക്കു നൽകുന്നതുപോലെ 11,000 രൂപ ഇരയ്ക്ക് നൽകണം. കൂടാതെ വസ്ത്രങ്ങളും മധുരവും വാങ്ങുന്നതിനായി പരാതിക്കാരിയുടെ മകന് 5000 രൂപ വേറെ നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് രോഹിത് ആര്യ പറഞ്ഞു.

50,000 രൂപയുടെ സ്വയം ജാമ്യത്തിലാണ് വിക്രത്തിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 20നാണ് അയൽവാസി തന്നെ വീട്ടിൽ കയറി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഉജ്ജയിൻ സ്വദേശിയായ യുവതി പരാതി നൽകിയത്.

English Summary: Madhya Pradesh HC Orders Molestation Accused to Get Rakhi Tied by Survivor as Condition for Bail