ഒടുവിൽ ട്രംപ് സമ്മതം മൂളി; ടിക് ടോക് – മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൽപന ചർച്ചയാകാം

വാഷിങ്ടൻ∙ വിഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷനായ ടിക്ടോക്കിനെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനു വിൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ ചൈനീസ് കമ്പനി ബൈറ്റ്ഡാൻസിന് 45 ദിവസം അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. നേരത്തെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് വിൽപന നടത്താമെന്ന ആശയം തള്ളിയ ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ ടിക് ടോക്കിനെ നിരോധിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രംപും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നാദെല്ലയും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയെത്തുടർന്നാണ് മനംമാറ്റം. ട്രംപിന്റെ ചില ഉപദേഷ്ടാക്കളും നിരവധി പ്രമുഖ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേതാക്കളും വിൽപനയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ട്രംപിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു.



വ്യാപാരം, ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സ്വയംഭരണം, സൈബർ സുരക്ഷ, കൊറോണ വൈറസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളെച്ചൊല്ലി യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനിടെയാണ് ടിക്ടോക്ക് പ്രശ്നവും കടന്നു വന്നത്. ‘പ്രസിഡന്റിന്റെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പൂർണ്ണമായി വിലമതിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷാ അവലോകനത്തിന് വിധേയമായി ടിക് ടോക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും യുണൈറ്റഡ് ട്രഷറി ഉൾപ്പെടെ യുഎസിന് ശരിയായ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഇത് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്’– മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

നിർദിഷ്ട കരാർ പ്രകാരം, യുഎസ്, കാനഡ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടിക്ടോക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചു. ടിക് ടോക്കിന്റെ അമേരിക്കൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ എല്ലാ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയും അമേരിക്കയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ടിക്ടോക്കിലെ ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മറ്റു അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപകരെ ക്ഷണിച്ചേക്കും.

അതേസമയം, ടിക് ടോക്കിനായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എത്ര തുക നൽകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 50 ബില്യൺ കവിയുന്നുമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള യുഎസിന്റെ സമ്മർദ്ദം ആ വില കുറയ്‌ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

