‘യുഎസിൽ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ട്രംപ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനും മടിക്കില്ല’

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സമാധാനപരമായി അധികാരം കൈമാറാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് ഇല്ലെന്ന് ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി മുതിർന്ന നേതാവും ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ ഹൗസ് മജോറിറ്റി വിപ്പുമായ ജയിംസ് ക്ലൈബേൺ. സുതാര്യവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താൻ ട്രംപിന് ഒരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച ക്ലൈബേൺ, ട്രംപ് ‘മുസ്സോളിനി’ ആണെന്നും പറഞ്ഞു.



അട്ടിമറി നടക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ച് തിര‍‍ഞ്ഞെടുപ്പു മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതു പരിഗണിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായും സുരക്ഷിതമായും വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാകുംവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. ഇതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിരുന്നു.

അധികാരത്തിൽ തുടരാനായി ട്രംപ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനും മടിക്കില്ലെന്നു കരുതുന്നെന്നും ക്ലൈബേൺ പറഞ്ഞു. ട്രംപിനെ കുപ്രസിദ്ധരായ ഏകാധിപതികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന്, തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിനുമേൽ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ ട്രംപ് ഉരുക്കുമുഷ്ടി പ്രയോഗിക്കാനും മടിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ട്രംപ് മുസ്സോളിനിയാണെന്നും പുടിൻ ഹിറ്റ്ലറാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Trump plans ‘Emergency’ to stay in office, top Democrat says