സാധാരണ ഭക്ഷണം രാമക്ഷേത്രം വന്നതിന് ശേഷം; 1992 മുതൽ വ്രതമെടുക്കുന്ന 82 വയസ്സുകാരി

ഭോപ്പാൽ∙ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് വർഷങ്ങളായി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന 82 വയസ്സുകാരി ഊർമിളാ ദേവി. 1992 ൽ 54–ാം വയസ്സിലാണ് ഊർമിളാ ദേവി ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. രാമക്ഷേത്രം നിലവിൽവന്നതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു പ്രതിജ്ഞ. അയോധ്യയിലെ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹമെങ്കിലും കോവി‍ഡ് പ്രതിസന്ധിയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഊർമിളയ്ക്ക് അതിനു സാധിക്കില്ല.

ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ നിരാശയിലാണ് ഊര്‍മിളയെന്ന് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ഭൂമി പൂജയുടെ ദിവസം രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഊർമിളാ ദേവി അറിയിച്ചു. പ്രതിജ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ച് ഊർമിള സാധാരണ ഭക്ഷണ രീതിയിലേക്കു വരുമെന്നുള്ളതിനാൽ അവരുടെ കുടുംബവും സന്തോഷത്തിലാണ്. മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം സാധാരണ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ കൊച്ചുമക്കളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിനെ തുടർന്ന് വ്യാപകമായി അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഊർമിള വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം പണിയുന്നതുവരെ പഴങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചു ജീവിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതി‍‍ജ്ഞ. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഊർമിള രാമനാമം ജപിച്ചു ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന് അനുകൂലമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ ഊർമിള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ജ‍ഡ്ജിമാരെയും അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു.



English Summary: 82-year-old MP Woman Fasting Since 1992 for Construction of Ram Temple in Ayodhya