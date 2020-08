ടിക് ടോക്കിനെ താരമാക്കി, വിൽപ്പന നടന്നാൽ വലിയ പങ്ക് യുഎസ് ട്രഷറിയിലെത്തണം: ട്രംപ്

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ചൈനീസ് ആപ്പ് ടിക് ടോക്കിന്റെ വിൽപ്പന നടന്നാൽ വലിയ പങ്ക് യുഎസ് ട്രഷറിക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുമായി വ്യാപാരക്കരാർ ഉറപ്പിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 15ന് ശേഷം ടിക് ടോക്കിന് യുഎസിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് സെപ്റ്റംബറോടെ ടിക് ടോക് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചത്. ടിക് ടോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ബൈറ്റ് ഡാൻസുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. 70% ഓഹരി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചർച്ച. എന്നാൽ 100% വാങ്ങണമെന്നാണ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

‘ഭൂവുടമയും കുടിയാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെയാണിത്. ടിക് ടോക് വൻ വിജയമാണ്. ആ വിജയം സാധ്യമാക്കിയത് ഞങ്ങളാണ്. അത് വിൽപ്പനയിലും പ്രതിഫലിക്കണം’– ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നാദെല്ലയുമായും ട്രംപ് ചർച്ച നടത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ടിക് ടോക് നിരോധിച്ചതോടെയാണ് അമേരിക്കയിലും ആവശ്യം ഉയർന്നത്.

ടിക് ടോക് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായി മാറണം. ആപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥത അമേരിക്കയിൽ ആയിരിക്കണം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല, മറ്റു പല കമ്പനികളും ടിക് ടോക് വാങ്ങാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ നടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു തുക അമേരിക്കൻ ട്രഷറിയിലേക്ക് എത്തണമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ജൂണിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടിക് ടോക്, യുസി ബ്രൗസർ ഉൾപ്പെടെ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചത്. ചൈനയുമായി സുരക്ഷാ പ്രശ്നത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

English summary: US should get a very large percentage of TikTok sale proceeds: Trump