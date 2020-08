റിബല്‍ എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയുടെ ആതിഥ്യം അവസാനിപ്പിച്ച് വരണം: കോൺഗ്രസ്

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് സ്വരം മയപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ റിബല്‍ എംഎൽഎമാർക്കു സമാധാന സന്ദേശവുമായി പാർട്ടി വക്താവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാലയും. എംഎൽഎമാർ ഹരിയാനയിലെ ബിജെപിയുടെ ആതിഥ്യം അവസാനിപ്പിച്ചു മടങ്ങിവന്നാലെ ചർച്ചയുണ്ടാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



മനേസറിൽ ഹരിയാന പൊലീസിന്റെ സുരക്ഷയും ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ സൽക്കാരവും സൗഹൃദവും വിട്ടുവന്നു പാർട്ടിയുമായി ചർച്ച നടത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കായി വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുമോയെന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്കു പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ഗുരുഗ്രാമിൽ ആളുകളെ വഴിയിലിട്ടു തല്ലിക്കൊല്ലുന്നിടത്തു പൊലീസില്ല. എന്നാൽ 19 എംഎൽഎമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ 1000 പൊലീസുകാരെയാണു നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്– സുർജേവാല പറഞ്ഞു.



സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎൽഎമാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ജയ്സൽമേറിലേക്കു ജയ്പുർ സിറ്റി പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയമിച്ചു. ഒരു അഡീഷനൽ കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള 88 അംഗ സംഘത്തെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. ഹോട്ടൽ പരിസരത്തും ടൗണിലും മറ്റുമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കനത്ത സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇവർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും.കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എംഎൽഎമാരെ കോൺഗ്രസ് ജയ്സൽമേറിലേക്കു മാറ്റിയത്.

