ജയ്സാൽമേർ ∙ രാജസ്ഥാനില്‍ ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന എംഎൽഎമാരോടുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്താന്‍ തയാറാണെന്ന സൂചന നൽകി കോൺഗ്രസ്. കൂടിക്കാഴ്ചകളും ചർച്ചയുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് റണ്‍ദീപ് സിങ് സുർജേവാല. അതിനായി ബിജെപി ഹരിയാനയിലെ മനേസറില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കണം.

കൂട്ടബലാൽസംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ഗുരുഗ്രാമിൽ ജനങ്ങളെ തല്ലച്ചതയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവിടേക്ക് പോകാൻ പൊലീസില്ല. എന്നാൽ 1000 പൊലീസുകാരെയാണ് 19 എംഎൽഎമാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എംഎൽഎമാർ ആദ്യം ഹരിയാന പൊലീസിന്റെ സുരക്ഷയും ബിജെപിയുടെ സൗഹൃദവും താമസവും വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരണം. എന്നാല്‍ മാത്രമേ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുകയുള്ളൂ– സുർജേവാല പറഞ്ഞു.

സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഹൈക്കമാൻഡിനോട് മാപ്പു പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് സുർജേവാല നിലപാട് മയപ്പെടുത്തുന്നത്. സച്ചിന് പൈലറ്റും ഒപ്പമുള്ള 18 എംഎൽഎമാരും ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ മനേസർ റിസോർട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഈമാസം 14നാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം. 200 അംഗ സഭയിൽ 102 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന് സർക്കാര്‍ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യം.

English Summary: For Talks, Team Sachin Pilot Should Give Up BJP Hospitality: Congress