ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുത്തി പാക്ക് ഭൂപടം; ബുദ്ധിശൂന്യ രാഷ്ട്രീയാഭ്യാസമെന്നു മറുപടി

ഇസ്‍ലാമാബാദ് ∙ ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുതിയ ഭൂപടം തയാറാക്കി പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനം. ജമ്മു കശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാണു പാക്കിസ്ഥാന്‍ പുതിയ ഭൂപടം ഇറക്കിയത്. ഗുജറാത്തിന്റെ ഭാഗമായ ജുനഗഡിനും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടിയെ ഇന്ത്യ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഭൂപടം ബുദ്ധിശൂന്യമായ രാഷ്ട്രീയ അഭ്യാസമാണ്. പരിഹാസ്യമായ ഈ വാദങ്ങൾക്കു നിയമപരമായ സാധുതയോ രാജ്യാന്തര വിശ്വാസ്യതയോ ഇല്ല. ഈ ശ്രമം അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയെ പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന യാഥാർഥ്യത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിന് ഒരു വർഷം തികയാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പാക്ക് നീക്കം. ജമ്മു കശ്മീർ സമ്പൂർണമായും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണു ഭൂപടത്തിലെ അവകാശവാദം. നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നേപ്പാളും ഭൂപടം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Fresh provocation: Pakistan shows J&K, Ladakh, Sir Creek as its territories in new political map