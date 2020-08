‘കോവിഡ് ഉദ്ഭവം കണ്ടെത്താൻ വുഹാനിൽ തുടർപഠനം, വലിയ സംഘത്തെ അയയ്ക്കും’

ജനീവ ∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം കണ്ടെത്താനായി ബെയ്ജിങ്ങില്‍ എത്തിയ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) പ്രതിനിധികള്‍ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനം ഗബ്രിയോസിസ്. ജൂലൈ 10 നാണ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധനെയും മൃഗസംരക്ഷണ വിദഗ്ധനെയും ചൈനയിലേക്ക് അയച്ചത്.

ഇവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായതായി ടെഡ്രോസ് അദാനം അറിയിച്ചു. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈറസ് ഉദ്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംഘം പഠന വിധേയമാക്കിയതെന്നും തുടർപഠനം നടത്തേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഗവേഷകരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വിപുലമായ സംഘത്തെ അയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചായിരിക്കും പരിശോധനാ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക.

കോവിഡ് കേസുകളുടെ ഉറവിടം തിരിച്ചറിയാൻ ചൈനയിൽ വ്യാപകമായി പകർച്ചവ്യാധി പഠനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഇതിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന തെളിവുകളും അനുമാനങ്ങളും ദീർഘകാല പഠനത്തിന് അടിത്തറയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാന്ത്രികവടിയില്ല. പരിശോധന, സമ്പർക്കം കണ്ടെത്തൽ, ശാരീരിക അകലം, മാസ്ക് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അദാനം പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് വൈറ്റ് മാർക്കറ്റ്

യുഎസ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് വിമര്‍ശനം നേരിടേണ്ടി വന്നതോടെയാണ് ചൈനയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയാറായത്. ഡിസംബറില്‍ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ കണ്ടെത്തിയ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തു വിടുന്നതില്‍ അവർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ആരോപണം. കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നുപിടിച്ചതിൽ വുഹാൻ മാർക്കറ്റിനു പങ്കുണ്ടെന്നും ഇതെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



അന്വേഷണ സംഘത്തെ ചൈനയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ചൈന ആദ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ചൈനയില്‍ നിന്നല്ല മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആകാം വൈറസ് വന്നതെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അവര്‍.



English Summary: WHO advance team ends visit to China to probe Covid-19 origin