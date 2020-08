പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത് കോവിഡ് മുക്തരായ 150 പൊലീസുകാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള ഭൂമിപൂജയ്ക്കായി അയോധ്യയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത് കോവിഡ് മുക്തരായ 150 പൊലീസുകാർ. കോവിഡ് മുക്തരായ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികൾ ഉള്ളതിനാൽ രോഗം പിടിപെടാനോ പടരാനോ സാധ്യതയില്ലെന്നു വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഏതാനും മാസത്തേക്ക് കോവിഡ് ഭീതിയിൽനിന്ന് ഇവര്‍ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഇവരെ നിയോഗിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർ‌ശിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. ഇതിനു പുറമേ, കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച 400 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ഉണ്ടാകും. നിലവിലുള്ള താൽക്കാലിക രാമ ക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പൂജാരിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. നഗരത്തിൽ ആകെ 604 കോവിഡ് കേസുകളും 16 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: At Bhoomi Pujan, 150 cops recovered from Covid-19 will be PM’s security ring