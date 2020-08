വൈപ്പിൻ∙ എളങ്കുന്നപ്പുഴ കിഴക്ക് വീരൻ പുഴയിൽ രാത്രി മത്സ്യബന്ധനത്തിനു വഞ്ചിയിൽ പോയ മൂന്നു പേരെ കാണാതായി. എളങ്കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി സിദ്ധാർഥൻ, പച്ചാളം സ്വദേശി സജീവൻ, നായരമ്പലം സ്വദേശി സന്തോഷ് എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. രാതി ഒന്നിന് വഞ്ചിയിൽ പോയതായിരുന്നു. ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

English Summary : 3 men went for fishing in Vypin river found missing