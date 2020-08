വൈത്തിരി∙ തോട്ടിൽ വീണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് അഞ്ചു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. വയനാട് വൈത്തിരി പൊഴുതന ഇരുപത്തെട്ടേക്കർ കോളനിയിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ – രതി ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഉണ്ണിമായയാണ് വീടിനു സമീപത്തെ വേങ്ങാത്തോട് തോട്ടിൽ വീണു മരിച്ചത്. മൃതദേഹം വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ.



English Summary: 5 Year Old Girl Drowned to Death in Vythiri