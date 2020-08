ആരുമൊന്നുമറിയേണ്ട: ഫയൽ ‘ചോർച്ചയിൽ’ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതൃപ്തി

തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഫയലുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതൃപ്തി. ഫയലുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാണ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചതെങ്കിലും ഫയൽ ചോർച്ചയാണ് പ്രധാന ചർച്ചയായത്.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളുടെ ഉള്ളടക്കം പോലും ചോരുന്നത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിമര്‍ശിച്ചു. പ്രധാന ഫയലുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കുകയാണ്. ഫയല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ അവർക്കാണ് വിവരങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം. വകുപ്പു സെക്രട്ടറിമാർ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തു വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നടക്കം ഇ–ഫയലുകൾ ചോരുന്നതായി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാരിൽ ചിലർ ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ലോക്‌ഡൗണിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ ചോരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ടായി. ഐടി വകുപ്പിലെ നിയമനങ്ങളും കൺസൽറ്റൻസികൾക്കു കരാറുകൾ നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊലീസിനെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ സർക്കാർ നിയമിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.



