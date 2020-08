ശ്രീരാമൻ നീതിയാണ്, അത് അനീതിയിൽ പ്രകടമാകില്ല: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിനുള്ള ശിലാസ്ഥാപനത്തിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി.

‘മര്യാദാ പുരുഷോത്തമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമൻ മാനവീയ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വരൂപമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിലെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കാതലാണ്. രാമൻ സ്നേഹമാണ്, അത് വെറുപ്പിൽ പ്രകടമാകില്ല. ശ്രീരാമൻ കരുണയാണ്, അത് ക്രൂരതയിൽ പ്രകടമാകില്ല. ശ്രീരാമൻ നീതിയാണ്, അത് അനീതിയിൽ പ്രകടമാകില്ല.’ – രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഭൂമിപൂജയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസ്താവന വിവാദമായിരുന്നു. ശ്രീരാമൻ എല്ലാവർക്കുമൊപ്പമുണ്ടെന്നും ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് ദേശീയ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും സാംസ്കാരിക സംഗമത്തിനും വഴിയൊരുക്കുമെന്നുമാണ് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞത്. ഇതിനെതിരെ മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना हैं।



राम प्रेम हैं

वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते



राम करुणा हैं

वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते



राम न्याय हैं

वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 5, 2020

