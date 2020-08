ആപ്പിളും ഭീകരതയും; ബിജെപി പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇതോ? വർഷമൊന്നു തികച്ച് പുതിയ കശ്മീർ

പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുമാറ്റി ജമ്മുകശ്മീർ ജമ്മുവും കശ്മീരും ലഡാക്കുമായി മാറിയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഒരു വർഷം. ജമ്മു, ലഡാക്ക് ശാന്തിയുടെ പുതപ്പണിയുമ്പോൾ കനത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നിഴൽ മാറാത്ത കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ അശാന്തിയിനിയും മാഞ്ഞിട്ടില്ല.

‘2019 ഓഗസ്റ്റ് 5. ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചുറ്റും നടക്കുന്നതൊന്നും അറിയാനാകാത്തവിധം ഒരു ഇരുണ്ട ഗുഹയിൽപ്പെട്ടതു പോലെ! മൊബൈൽ അനങ്ങുന്നില്ല. ലാൻഡ് ലൈൻ നിശ്ചലം. ടിവി വച്ചപ്പോൾ കേബിൾ ശൃംഖല പ്രവർത്തന രഹിതം. പിതാവ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുവന്ന ഒരു റേഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. അതിൽ ഒരു വിധം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുത്തു. പാർലമെന്റ് ചർച്ച ലൈവായി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാനെന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ പൂന്തോട്ടത്തിലിരുന്നു. ആ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ, കയ്യടികൾക്കു നടുവിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു. 35എ, ആർട്ടിക്കിൾ 370 തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ചർച്ചയിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിത്തുടങ്ങി. കശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായതെന്തോ സംഭവിക്കുകയാണ്...’

ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന തൻവീൽ സാദിഖ് കശ്മീരിലെ ഒരു വാർത്താവെബ്സൈറ്റിനു വേണ്ടി എഴുതിയ കുറിപ്പാരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറം വീണ്ടുമൊരു ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിലേക്ക് ഇന്ത്യയെത്തുമ്പോൾ, അന്ന് താൻ അനുഭവിച്ച ആശങ്കയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായോ എന്നായിരുന്നു പുതിയ അനുഭവക്കുറിപ്പിൽ തൻവീർ അന്വേഷിച്ചതും.

ഭരണഘടനയിലെ 370–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്നതും, ജമ്മു–കശ്മീർ, ലഡാക്ക് മേഖലകളിലെ സ്ഥിര താമസക്കാര്‍ക്ക് 35 എ വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രത്യേക അവകാശം നൽകുന്നതും റദ്ദാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ്.

ഒക്ടോബർ 31ന് ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ പുതിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു. പുതുച്ചേരി, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലേതിനു സമാനമായി ജമ്മു കശ്മീരിൽ അധികാര പദവി ഗവർണറിൽനിന്ന് ലഫ്. ഗവർണറിലേക്കു മാറി. മറ്റു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കു സമാനമായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൽ ലഡാക്കും. രൺബീർ സിങ് രാജാവിന്റെ കാലത്തു രൂപം കൊടുത്ത, കശ്മീരിന് സവിശേഷ അധികാരം നൽകുന്ന, രൺബീർ പീനൽ കോഡ് (ആർപിസി) മാറി ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിനു കീഴിലേക്കും ജമ്മു കശ്മീർ മാറി. സർക്കാർ ജോലിയിലും സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലും കശ്മീരികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക ‘സംവരണവും’ ഇതോടെ അപ്രത്യക്ഷമായി.

കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച ശ്രീനഗറിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച.

എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35 എ?

ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ വിടുമ്പോൾ ലയന ഉടമ്പടി പ്രകാരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പാക്കിസ്‌ഥാനിലും ഇന്ത്യയിലും ചേർന്നു. പക്ഷേ, ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയായ മഹാരാജാ ഹരിസിങ് ഒരു തീരുമാനവുമെടുത്തില്ല. മുസ്‌ലിംകൾ ധാരാളമുള്ള സ്‌ഥലമായതിനാൽ ജമ്മു കശ്‌മീർ സ്വന്തമെന്നു പാക്കിസ്‌ഥാൻ സ്വയം വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നടക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നു ഗോത്ര വർഗക്കാരായ റസാകർ സേനയെ പാക്കിസ്‌ഥാൻ ഇളക്കി വിട്ടു.

നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും കയ്യടക്കിയപ്പോൾ രാജാവ് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടി. പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർ ലാൽ നെഹ്‌റു അതു നിരസിച്ചു. കാരണം ജമ്മു കശ്‌മീർ മറ്റൊരു രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ സേനയെ അങ്ങോട്ട് അയയ്‌ക്കുന്നതു മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ രാജാവ് ഇന്ത്യയുമായി ലയന ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് സാങ്കേതികമായി ജമ്മു കശ്‌മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായത്. പക്ഷേ ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്തത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായി.

രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടന എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നു ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭ ചർച്ച ചെയ്‌തിരുന്നു. എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഭരണഘടന മതിയെന്നും അധികാരങ്ങൾ ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ വേർതിരിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ‘ഇന്ത്യ ഈസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സ്’ എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. അപ്പോഴും ജമ്മു കശ്‌മീരുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം വ്യത്യസ്‌തമായി തുടരാന്‍ കാരണം നേരത്തേ പറഞ്ഞ ലയന ഉടമ്പടിയായിരുന്നു.

അതില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കു പ്രതിരോധം, വിദേശകാര്യം, വാർത്താവിനിമയം എന്നിവയിൽ മാത്രമാണു ജമ്മു കശ്‌മീർ അധികാരം കൈമാറിയിരുന്നത്. മറ്റെല്ലാറ്റിലും ഭരണപരമായ അധികാരം ജമ്മു കശ്‌മീർ നിയമസഭയ്ക്കാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെപ്പോലെ പൂർണമായും ജമ്മു കശ്‌മീരിലേക്കു വ്യാപിക്കാത്തതിനും സ്വയംഭരണാവകാശം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന 370ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു പ്രത്യേക പദവി ജമ്മു കശ്‌മീരിനു നൽകാനുമുണ്ടായ സാഹചര്യവും അതായിരുന്നു. നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അഞ്ചുവർഷമായിരിക്കേ ജമ്മു കശ്മീരിന് ആറുവർഷമാണ്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 5 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിനും കേന്ദ്രത്തിനു നിയമസഭയുടെ അനുമതി വേണമായിരുന്നു.

ജമ്മു, കശ്മീർ, ലഡാക് എന്നിങ്ങനെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനമേഖലകളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാർക്ക് പ്രത്യേക അവകാശം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഭരണഘടനയിലെ 35എ വകുപ്പ്. 1954 മേയ് 14ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവിലൂടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണിത്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നവരെ നിർവചിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമിയുടെ അവകാശവും സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ തൊഴിലവകാശവും സംസ്ഥാനനിവാസികളുടെ മാത്രം അവകാശമാക്കുന്നതുമായിരുന്നു വകുപ്പ്. അന്യസംസഥാനക്കാർക്ക് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഭരണഘടനയിലെ താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണു 370–ാം വകുപ്പെങ്കിലും 35എ വകുപ്പ് സ്ഥിരം വകുപ്പാണ്.

കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച ശ്രീനഗറിൽനിന്ന്.

കേന്ദ്രത്തിന് ‘ആശ്വാസമായി’ കോവിഡ്

ജമ്മു കശ്മീരിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയതു താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും സ്ഥിതി സാധാരണ നിലയിലായാൽ പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി മടക്കി നൽകുമെന്നുമുള്ള അമിത് ഷായുടെ വാക്കുകൾക്കും ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ്. പക്ഷേ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി നേതാവുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തി ഉൾപ്പെടെ ചിലർ ഇപ്പോഴും വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്. ഇതിന്റെ പേരിലും സ്ഥിരതാമസാധികാര സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും തൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും പേരിലും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പല കോണുകളിൽനിന്നു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവന്ന സാഹചര്യത്തിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു താൽക്കാലിക ‘ആശ്വാസമെന്ന’ നിലയിൽ കോവിഡിന്റെ വരവ്. ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാകാൻ കാരണം കോവിഡാണെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. എന്നാൽ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ വികസനം റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുകയാണെന്ന് ലഫ്. ഗവർണർ ഗിരിഷ് ചന്ദ്ര മുർമുവും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു.

ശ്രീനഗറിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച.

ആകെ 444 പേരെയാണ് നിലവില്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലും പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കരുതൽ തടങ്കലിലുമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരിൽ മുന്നൂറോളം പേരെ ഇതുവരെ വിട്ടയച്ചു. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് 51 പേരെ വിട്ടയച്ചത്. ശേഷിച്ചവരെ, രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകളൊന്നുമിറക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പിന്റെ പേരിലും! മെഹബൂബ മുഫ്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആക്ട് (പിഎസ്എ) പ്രകാരം വീട്ടുതടങ്കലിലിടുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മൂന്നു മാസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തു. 1978ൽ നിലവിൽവന്ന പിഎസ്എയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും വിഘടന വാദികളെയും കല്ലെറിയലിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെയും പിടികൂടി നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസിന് അനുമതി നൽകുന്നത്. മെഹബൂബയുടെ മോചനത്തില്‍ ഉൾപ്പെടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉചിത നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ലഫ്. ഗവർണർ പറയുന്നു. എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും മോചനം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം വൈകാതെയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ വൈകാതെതന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് ലഫ്. ഗവർണർ പറയുന്നത്. അധികം വൈകാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഔദ്യോഗിക തിയതി പുറത്തുവിടും. എന്നാൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി സുരക്ഷാസൈന്യത്തെ വിവിധ മേഖലകളിൽനിന്നു നീക്കുകയും രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം മതി തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായമെന്നാണ് ഡൽഹി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

താഴ്‌വരയിൽ സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം ശാന്തമാണെന്നു കേന്ദ്രം പറയുമ്പോഴും ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ മേഖലയിൽ വീണ്ടും കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിഘടനവാദികളും പാക്ക് പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സംഘടനകളും അഞ്ചിന് കരിദിനം ആചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് തെരുവുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കാം. തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം പൊലീസും സിആർപിഎഫും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നൂറുകണക്കിന് ഇടങ്ങളിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ. ശ്രീനഗർ നഗരത്തിലുൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. കൂട്ടംചേരലുകൾ തടയാൻ ഇത്തവണ കോവിഡ് എന്ന കാരണം കൂടിയുണ്ട്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിയതിന്റെ ചീത്തപ്പേരും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ്. അതിനു കാരണമായതാകട്ടെ കശ്മീരും. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ 2020 മാർച്ച് നാലു വരെ 213 ദിവസമായിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിലക്ക്. ഇപ്പോഴും അംഗീകൃത സിം കാർഡുകളിൽ 2ജി കണക്‌ഷനേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വിലക്കിൽ രണ്ടാമത് ലഡാക്കാണ്– 2019 ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ 2019 ഡിസംബർ 27 വരെ 145 ദിവസമാണ് ലഡാക്കിലെ കാർഗിലില്‍ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ കർഫ്യൂവിനൊപ്പം താഴ്‌വരയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡും മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇനി 2ജി എന്നത് ചരിത്രമാകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റിലയൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തലവൻ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞത്. അതിനെ കളിയാക്കി ഒമര്‍ അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘കശ്മീർ ഇപ്പോഴും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്...’

കർഫ്യൂ ഇല്ലാത്ത, ഭീകരാക്രമണങ്ങളില്ലാത്ത, ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കാത്ത, നിക്ഷേപങ്ങളും ടൂറിസ്റ്റുകളും ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഒരു പുതിയ കശ്മീരായിരിക്കും, ഭൂമിയിലെ യഥാർഥ സ്വർഗമായിരിക്കും, ഇനി ഇന്ത്യ കാണുകയെന്നായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പാലിക്കപ്പെട്ടോ?

50,000 കോടിയുടെ നഷ്ട‌ം!

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച.

കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ, ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തു‌ടങ്ങിയവ തുടർച്ചയായി നട‌പ്പാക്കിയതോടെ ഏകദേശം 50,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായതെന്ന് കശ്മീർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. കോവിഡ്‌കാലത്ത് എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലേക്കും മാറിയപ്പോൾ ജമ്മുവിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്റര്‍നെറ്റിന് 2ജി സ്പീഡാണ്. തൊഴിലിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പോലും ഇത് ത‌ടസ്സമാകുന്നു. ആരോഗ്യമേഖലയിലും ‘ഇഴയുന്ന’ ഇന്റർനെറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന തടസ്സം ചെറുതല്ല. മുൻ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് നടത്തിയ സർവേയിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ മാത്രം തൊഴിൽരഹിതരായ മൂന്നു ലക്ഷത്തിലേറെ ബിരുദാനന്തര ബിദുദധാരികളുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ആ എണ്ണത്തിലും വർധനയുണ്ടായിരിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയിലും വർധനയുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പരാതി.

‘കശ്മീരിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ ചോദ്യങ്ങളുയരാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കോവി‍ഡ് ലോക്ക്‌ഡൗൺ കേന്ദ്രത്തെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളും വികസന പ്രവൃത്തികളും മറ്റു പദ്ധതികളുമായിരിക്കും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുക’– മുൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ജി.കെ.പിള്ള ‘ദ് വീക്കിനു’ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കശ്മീരിലെ വിവിധ സംഘടനകളുമായുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹവും പങ്കാളിയായിരുന്നു.

പരീക്ഷയെഴുതിയാൽ സ്ഥിരതാമസം!

കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച ശ്രീനഗറിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച.

37 കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ ജമ്മു കശ്മീരിനും ബാധമാക്കിയുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്‍ഞാപനം ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത്. ഏപ്രിലിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിനായുള്ള ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ റീഓർഗനൈസേഷന്‍ (അഡാപ്റ്റേഷന്‍ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ്) ഓർഡർ, 2020 മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു. അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന 136 സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളിൽ 25 എണ്ണം പിൻവലിച്ചു. മറ്റുള്ളവയ്ക്കു പകരം പുതുക്കിയ നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ സിവിൽ സർവീസസ് (ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്) ആക്ടിൽ സ്ഥിരതാമസാധികാരം നൽകുന്ന പുതിയ വകുപ്പും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഒരുപക്ഷേ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറുമുറുപ്പുണ്ടാക്കിയ സംഭവം സ്ഥിരതാമസാധികാര നിയമം (Domicile law) നടപ്പാക്കിയതായിരിക്കും.

വന്നുകയറുന്നവർ, അതുവരെ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക മേധാവിത്തത്തിന്മേൽ കടന്നുകയറുമോ എന്നതാണ് നിലവിൽ കശ്മീരികളുടെ സംശയം. സ്ഥിരതാമസാധികാര നിയമത്തിലെ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും കശ്മീരിൽ ഭൂമി വാങ്ങാനാകും. ഇതുവരെ ഏകദേശം നാലു ലക്ഷം സ്ഥിര താമസാധികാര സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 75 ശതമാനവും (3 ലക്ഷത്തിലേറെ) ജമ്മുവിലാണ്. അവരാകട്ടെ, വർഷങ്ങളായി ജമ്മുവിൽ താമസിക്കുന്നവരും. പടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള അഭയാർഥികള്‍ക്ക് ഉൾപ്പെടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ കുറവു മാത്രം–ഏകദേശം 20,000 എണ്ണം. 1947ലെ വിഭജനകാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നെത്തിയ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരും സിഖ് വിഭാഗക്കാരുമാണിത്.

വാൽമീകി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 2000 പേർക്കും ഗൂർഖ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എഴുനൂറോളം പേർക്കും ഇതു വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. പഞ്ചാബിൽനിന്നെത്തി വർഷങ്ങളായി കശ്മീരിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് വാൽമീകി വിഭാഗക്കാർ. ഇവരിലേറെയും കഠ്‌വ, സാംബ, ജമ്മു മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഗുർഖകളിൽ ഒരു വിഭാഗം ബരാമുള്ളയിലും. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാരെയും സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും സഹായിക്കാനാണ് നിയമമെന്നാണ് കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ 10, 12 ക്ലാസുകള്‍ പാസായതിന്റെസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും ആർക്കും സ്ഥിരതാമസത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത്ര ദുർബലമാണ് നിയമമെന്ന് വിമർശനപക്ഷം പറയുന്നു. 15 വർഷമായി ജമ്മു കശ്മീരിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഏഴു വർഷം പഠിച്ചവർക്കും 10,12 ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ അവി‌ടെ എഴുതിയവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാനും പ്രത്യേക അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും.

ജമ്മു കശ്മീരിലുള്ളവര്‍ക്കു മാത്രമായുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിൽ സംവരണം എല്ലാവർക്കുമായി വീതിക്കപ്പെടുന്നതോടെ താഴ്‌വരയിലെ തൊഴിൽ/ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നം പിന്നെയും രൂക്ഷമാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ അധികാരത്തർക്കങ്ങൾക്കു പുതിയ വഴിമരുന്നിടുന്നതായിരിക്കും സ്ഥിരതാമസാധികാര നിയമമെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ വികസന പദ്ധതികൾകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇതിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാൻ അഭയാർഥികൾ, ഗൂർഖകൾ, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ, ജമ്മുകശ്മീരിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ വിവാഹം ചെയ്ത യുവതികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം പുതിയ നിയമം പ്രകാരം ഇനി സർക്കാർ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകുമെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കശ്മീരിന്റെ സവിശേഷ പദവി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെതിരെ 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം.

വരുന്നത് ‘നയാ കശ്മീർ’

ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അവയെല്ലാം കോവിഡ് കാരണം പാതിവഴിയിലായെന്ന് അധികൃതർ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്. ‘നയാ കശ്മീർ’ എന്ന പേരിൽ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി 10 മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാമൂഹിക വികസനം, സാമ്പത്തിക പുനരുദ്ധാരണം, സ്വച്ഛ് ഭാരത്, നൈപുണ്യ വികസനം, തൊഴിൽ വികസനം തുടങ്ങിയവയുടെ ഭാഗമായുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെല്ലാം കശ്മീരിനായി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. നീതീകരിക്കാനാകാത്തതും ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതുമായ സംസ്ഥാനനിയമങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ പിൻവലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കുകയോ ചെയ്തെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിലെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ ലഫ്. ഗവർണർ ഗിരിഷ് ചന്ദ്ര മുർമു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതൊരു പൗരനെപ്പോലെ കശ്മീരിലുള്ളവര്‍ക്കും ഇനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ഉൾപ്പെടെ അർഹതയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അതിനിടെ, സൈനിക/ബിഎസ്എഫ്/സിആർപിഎഫ് വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും സമാനമായ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ കശ്മീർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നോൺ ഒബ്ജക്‌ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നു നിർദേശിക്കുന്ന സർക്കുലർ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ കേന്ദ്രം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ റൈറ്റ് ടു ഫെയർ കോംപൻസേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പരൻസി ഇൻ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീസെറ്റിൽമെന്റ് ആക്ട് (2013) പ്രകാരമായിരുന്നു അത്.

രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പെൻഷന് പരിധി നിശ്ചയിക്കുകയും മുൻ മന്ത്രിമാർക്കുൾപ്പെടെ നൽകിയിരുന്ന പല അനാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിനിടെ പെൻഷൻ പദ്ധതി 7,42,781 പേരിലേക്കെത്തിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷത്തിനുള്ള പ്രി–മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് 4,76,670 ലക്ഷം പേരിലേക്കു കൂടി നീട്ടി. പുതുതായി 50 ഡിഗ്രി കോളജുകൾക്ക് അനുമതിയായി. 70 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം. ഏഴു മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് അനുമതിയും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആപ്പിൾ വിളവെടുപ്പും ഭീകരതയും!

കശ്മീരിലെ പ്രധാന വിളയായ ആപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കാനും കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ആപ്പിൾ കർഷകരിൽനിന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ നാഷനൽ അഗ്രികൾചറൽ കോ–ഓപറേറ്റിവ് മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് (നാഫെഡ്) തോട്ടത്തിൽനിന്നു നേരിട്ടു വാങ്ങുന്നത്. ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്‌ഫർ (ഡിബിടി) സ്കീം പ്രകാരം കർഷകർക്കുള്ള സബ്‌സിഡിയും ആപ്പിളിന്റെ വിലയും അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സീസണിൽ 70.52 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് 15,009 മെട്രിക് ടൺ ആപ്പിളാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ ശേഖരിച്ചത്.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ തുറന്ന പ്രദേശത്തു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ.

നേരത്തേ പല കർഷകരെയും ആപ്പിൾ പറിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിലക്കി ഭീകരർ ഇടപെടുന്നതു പതിവായിരുന്നെന്നും പുതിയ രീതിയോടെ അതു നിലച്ചെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനിടെ കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് കശ്മീരിലെ ആപ്പിൾ വിപണി വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാഫെഡ് ഇടപെട്ട് ആപ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കു കൂടി നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭീകരത ഇല്ലാതായെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഭീകരർ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെയും ലഷ്‌കറിന്റെയും സഹായത്തോടെ അതിർത്തിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. നേരത്തേതിൽനിന്നു മാറി കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സുരക്ഷാസേന ഇപ്പോൾ. ഏതുവിധേനയും താഴ്‌വരയിൽ സമാധാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാണു ശ്രമവും.

എന്നാൽ പാക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയായ ഐഎസ്ഐ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇപ്പോഴും ഭീകരാക്രമങ്ങൾ താഴ്‌വരയിൽ പതിവാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങളാണു നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചാൽ കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം കണക്കുകൂട്ടുന്നു. എന്നാൽ കശ്മീരിലെ ഭീകര പ്രവർത്തനം നിലവിൽ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് ഗവർണർ പറയുന്നു. കല്ലെറിയൽ സംഭവങ്ങളും ഇപ്പോഴില്ല. നേരിയ തോതിലുള്ള വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ പാക്കിസ്ഥാനാണ്. എന്നാൽ അതും കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ലഡാക്ക് നിവാസികൾക്ക് ആരു നൽകും ജോലി?

ലഡാക്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറം ജമ്മു കശ്മീരിൽനിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് കേന്ദ്രത്തിനു നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ അവസാനവാരം അവിടെ കടകളും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിട്ട പ്രതിഷേധം നടന്നു. തൊഴിൽ നൽകുന്നതിൽ കേന്ദ്രം വേര്‍തിരിവ് കാണിക്കുന്നെന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്. ലഡാക്ക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് എജ്യുക്കേഷനൽ ആൻഡ് എൻവയോണ്മെന്റൽ ആക്‌ഷൻ ഫോറമായിരുന്നു മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ–മത സംഘടനകളു‌ടെ പിന്തുണയോടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

ജമ്മു കശ്മീർ ബാങ്കില്‍ പുതുതായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രൊബേഷനറി ഓഫിസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ലഡാക്കില്‍നിന്നുള്ളവരെ വിലക്കിയതായിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണം. 2018–19ൽ ബാങ്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ ലഡാക്കിൽനിന്നുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതു റദ്ദാക്കി അടുത്തിടെ വീണ്ടും നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ ലഡാക്കിൽനിന്നുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹര്‍ജിയും നൽകി.

ലേയിലെ ബിജെപിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടിവ് കൗൺസിലറാണ് നിയമനടപടികൾക്കുള്ള സഹായം നൽകിയതും അഭിഭാഷകനെ നിയമിച്ചതും! കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളയും വരെ അവിടെയുള്ള സ്ഥിരതാമസക്കാർക്കു മാത്രമേ സർക്കാർ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഒപ്പം ലേ, കാർഗിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവര്‍ക്കും സംവരണമുണ്ടായിരുന്നു. ലഡാക്ക് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായതോടെ അതും നഷ്ടമായി. അറുനൂറിലേറെ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരികളുണ്ട് ലഡാക്കിൽ മാത്രം. എന്നാൽ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് പോലുമില്ലാതെ ഇവര്‍ക്ക് ആരു ജോലി നൽകാനാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ചോദിക്കുന്നു.

നിയമങ്ങളില്ലാ ലഡാക്ക്!

ലഡാക്കിലെ ലേയിലുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ച് 40% വരുന്ന ബുദ്ധമതവിഭാഗക്കാർ, സന്തോഷത്തോടെയായിരുന്നു 2019 ഓഗസ്റ്റിലെ കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. അവർ കാലങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു ലഡാക്കിനെ പ്രത്യേക കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കണമെന്നത്. എന്നാൽ കാർഗിലിലെ ഷിയ മുസ്‌ലിം വിഭാഗക്കാർ ഈ തീരുമാനത്തോട് പരസ്യമായിത്തന്നെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറം ഇരുവിഭാഗക്കാരും അസംതൃപ്തരാണെന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തെ അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം. പുതുച്ചേരിക്കും ഡൽഹിക്കും സമാനമായ നിയമസഭയോടു കൂടിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ലഡാക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നിലകൊണ്ടിരുന്നത്. അതു നടപ്പായില്ല.

ലഡാക്കിലെ 97 % ജനങ്ങളും പട്ടിക വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ളതു പോലെ ഇവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകനിയമം ഇപ്പോഴും തയാറാക്കിയി‌ട്ടില്ല. ഇതിനു സമയമെടുക്കുമെന്നത് സ്വാഭാവിക ഉത്തരം. എന്നാൽ നിയമം വരുന്നതു വരെ തങ്ങളുടെ ഭൂമി, പരിസ്ഥിതി, തൊഴില്‍, സംസ്കാരം, സ്വത്വം എന്നിവയ്ക്കു മേല്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പെങ്കിലും നൽകാൻ കേന്ദ്രം തയാറാകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് സംരക്ഷണവും ഒരു പരിധി വരെ സ്വയംഭരണാവകാശവും നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ ലഡാക്കിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്ര പട്ടിക വർഗ കമ്മിഷൻ കേന്ദ്രത്തോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഈ രീതി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ലഡാക്കിന്റെയും ആവശ്യം.

ജമ്മു കശ്മീരിലേതു പോലെ ലഡാക്കിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക നിയമവും, വർഷമൊന്നായിട്ടും നടപ്പാക്കാത്തതിനെയും ഇവി‌ടുത്തുകാർ വിമർശിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥിരതാമസാധികാര നിയമം ജമ്മു കശ്മീരിലേതു പോലെ ലഡാക്കിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പലര്‍ക്കും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിനു കാരണവുമുണ്ട്. വിശാലമായ പ്രദേശമാണെങ്കിലും ലഡാക്കിലെ പരിസ്ഥിതി വളരെ ലോലമാണ്, ജനസംഖ്യയും 3 ലക്ഷമെന്ന നിലയിൽ വളരെ കുറവ്. കാര്യമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ വരവ് കൂടിയാകുമ്പോൾ ലഡാക്കിലെ ജനതയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാകും കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഭീതിയാണ് ജനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും.

ലഡാക്കിന്റെ യഥാർഥ അധികാരി?

ലഡാക്കിൽ ആർക്കാണ് സമ്പൂർണ അധികാരം എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഒരു വർഷമായിട്ടും ഉത്തരമില്ല. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാകും മുൻപ് ലഡാക്ക് ഓട്ടണമസ് ഹിൽ ഡവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിനായിരുന്നു അധികാര ചുമതല. ലേ ജില്ലയിലും കാർഗിലിലുമായി ഓരോ കൗൺസിലുകളാണ് ലഡാക്കിലുളളത്. രണ്ടിനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടിവ് കൗൺസിലർമാരുമുണ്ട്. കൗൺസിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങളെ മറികടന്ന് കേന്ദ്രതീരുമാനങ്ങൾ വന്നതോടെയാണ് അസ്വാരസ്യം ഉടലെടുത്തത്. കൗൺസിലിന്റെ അധികാരങ്ങൾ വിഭജിച്ചു നല്‍കിയാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകും. എന്നാൽ അതും ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി ലഡാക്ക് യൂണിറ്റ് അധ്യക്ഷന്‍ ചീറിങ് ദോർജയ് പാർട്ടിയിൽനിന്നു രാജിവച്ചിരുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് കുടുങ്ങിയ ലഡാക്ക് നിവാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു രാജിയെങ്കിലും ഹിൽ ഡവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറച്ചതിലുള്ള പ്രതിഷേധവും അതിനു പിന്നിലുണ്ടെന്ന് മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹിൽ ഡവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലുകളെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനമെടുക്കാനാകുന്ന വിധം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

‘ഉരുക്കു’പ്രതിരോധം

കശ്മീരിന്റെ സവിശേഷ പദവി ഇല്ലാതാക്കിയതിനു പിന്നാലെ 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്‌സറില്‍ നടന്ന ആഘോഷം.

എല്ലാ വിമർശനങ്ങളെയും ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വികസന പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. 13,600 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 168 ധാരണാപത്രങ്ങളാണ് ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഒപ്പിട്ടത്. ഏകദേശം 6000 ഏക്കർ സർക്കാർ ഭൂമി കണ്ടെത്തി വ്യവസായത്തിനായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. 37 വ്യവസായ പാർക്കുകൾ നിർമിക്കാനായിരിക്കും ഈ ഭൂമി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. കഴിഞ്ഞ 70 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ചിലർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി ബൾബ് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതെന്നും ലഫ്. ഗവർണർ മുർമു പറയുന്നു. യുവാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പദ്ധതികളാണ് ജമ്മു കശ്മീരിനായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ ജമ്മു കശ്മീർ ശാന്തമാണ്. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ആശങ്ക മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും മുർമു കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി മാറിനിൽക്കുകയും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പിന്നീട് വൻ വളർച്ചയാണുണ്ടായതെന്നാണ് കശ്മീർ വിഷയത്തില്‍ ബിജെപിയുടെ വാദം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് പാർട്ടി പ്രധാന ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഐടി ഹബുകളിലൊന്നായി ഹൈദരാബാദ് ഇന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു.

ജമ്മു കശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളാണു വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി ഉറപ്പ് പറയുന്നു. കശ്മീരിന്റെ സവിശേഷ അധികാരം ഇല്ലാതാക്കി ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിനൊപ്പം ചേർത്ത നീക്കത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സമർപ്പിച്ചതും പട്ടേലിന്റെ പേരിലായിരുന്നുവെന്നതും ബിജെപി മറന്നിട്ടില്ല. വരുംനാളുകളിലും ‘ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യന്‍’ പട്ടേൽ പ്രകടിപ്പിച്ച അതേ നയതന്ത്രജ്ഞത കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മോദി സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്നും പാർട്ടിവൃത്തങ്ങള്‍ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary: One Year After Abrogation of Article 370, 35A in Jammu Kashmir & Ladakh UTs, What Changed?