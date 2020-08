കേസരി വാരിക മുൻ പത്രാധിപരും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ പി.കെ.സുകുമാരൻ അന്തരിച്ചു

കോഴിക്കോട് ∙ കേസരി വാരിക മുൻ പത്രാധിപരും ഗ്രന്ഥകാരനും മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനുമായ പി.കെ.സുകുമാരൻ (78) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ബിലാത്തികുളം ഹൗസിങ് കോളനിയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം. നാഷണൽ ബുക് ട്രസ്റ്റ് അംഗം, അഖണ്ഡ ജ്യോതി മാസിക പത്രാധിപർ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തളിക്കുളം ഉളിക്കൽ കുഞ്ഞന്റെയും അമ്മാളുവിന്റെയും അഞ്ചാമത്തെ മകനായി 1942ലാണു ജനനം.

പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം തളിക്കുളം എസ്എൻകെഎൽപി സ്‌കൂളിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടിക ഫിഷറീസ് ഹൈസ്‌കൂൾ, തൃശൂർ ശ്രീ കേരളവർമ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠനം. ബിഎ ബിരുദമെടുത്ത ശേഷം 1968ൽ കേസരി വാരികയിൽ സബ് എഡിറ്ററായി ചേർന്നു. 2002ൽ കേസരി വാരികയുടെ പത്രാധിപരായാണ് വിരമിച്ചത്. ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ ടാഗോർ ജന്മശതാബ്ദി ദേശീയ സാഹിത്യ മത്സരത്തിൽ പുരസ്‌കാരാർഹനായി. ഓർഗനൈസർ, പാഞ്ചജന്യ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും എഴുതിയിരുന്ന സുകുമാരൻ 1975-76 കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സമാചാർ, സമാചാർ എന്നീ വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ കേരളത്തിന്റെ കറസ്‌പോണ്ടന്റായും പ്രവർത്തിച്ചു.



സംഘകഥ (ആർഎസ്എസ്സിന്റെ ചരിത്രം), ബങ്കിം ചന്ദ്രന്റെ ആനന്ദമഠം (നോവൽ), ഭാരതവിഭജനത്തിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ‘പാർടീഷ്യൻ ഡെയ്‌സ്’, ‘ആൻ ഇൻട്രൊഡൊക്‌ഷൻ ടു വേദാസ്’ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലിഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തു. 2007ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രാമായണത്തിലെ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങൾ, 2010ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രകൃതി: ആത്മനാശനത്തിന്റെ കഥ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ കർത്താവാണ്. 1999 മുതൽ മൂന്നു വർഷം നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (എൻബിടി) കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു.

ഭാര്യ പരേതയായ കെ.സൈരന്ധ്രി (പ്രിൻസിപ്പൽ, പിവിഎസ് കോളജ്, കോഴിക്കോട്). മക്കൾ: നിവേദിത (കാനഡ), ജയലക്ഷ്മി (ബെംഗളൂരു). മരുമക്കൾ: നിഷാന്ത് (കാനഡ), പരാഗ് (യുഎസ്എ). സഹോദരങ്ങൾ: സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പരേതരായ ബാലൻ, ദാമോദരൻ, ഭാസ്‌കരൻ, ചന്ദ്രശേഖരൻ, ലീലാമണി. പി.കെ.സുകുമാരന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രാന്ത കാര്യവാഹ് പി.ഗോപാലൻകുട്ടി, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ, ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് അഹല്യ ശങ്കർ, കേസരി പത്രാധിപർ ഡോ. എൻ.ആർ.മധു എന്നിവർ അനുശോചിച്ചു.

English Summary: Former editor of Kesari weekly PK Sukumaran passed away