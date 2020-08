‘ഐതിഹാസിക നിമിഷം; ക്ഷേത്രത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് തുല്യം’

അയോധ്യ∙ രാമക്ഷേത്ര ശിലാസ്ഥാപനം ഐതിഹാസിക നിമിഷമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് അവസാനമായത്. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും മനസ് പ്രകാശഭരിതമായെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ജയ് ശ്രീറാം എന്ന ശബ്ദം ഇപ്പോൾ രാമന്റെ നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകമാകെ മുഴങ്ങുന്നു.

ഇന്നത്തെ ഈ ഐതിഹാസിക നിമിഷത്തിൽ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കും രാമ ഭക്തർക്കും ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക ഇടത്തിൽ കഴിയുന്ന രാം ലല്ലയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം തന്നെ നിർമിക്കും.

ക്ഷേത്രത്തിനായി നടത്തിയ പോരാട്ടം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു തുല്യമാണ്. 1947നു മുമ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഇന്ത്യയുലുടനീളമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ഒത്തു ചേർന്നതു പോലെ ഇന്നും എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയും ഐക്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒത്തുകൂടിയത് നമുക്ക് കാണാം. രാജ്യത്തിനു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ത്യാഗം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗം പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയും. രാമനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചെയ്ത ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കണ്ടത്.

എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ ശ്രീരാമൻ സത്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിലും രാമൻ നിലകൊള്ളുന്നു. രാമൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്, എല്ലാവരിലും. നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു ചെന്നാലും എത് സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്നാലും അവിടെയെല്ലാം രാമായണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. രാമൻ നമ്മിലുണ്ട്... നമ്മുടെ ആത്മാവിലുണ്ട്....നമ്മിലൂടെ ഒഴുകുന്നു....നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു.

രാമന്റെ നാമം പോലെ അയോധ്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന രാമക്ഷേത്രവും രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. ഇതു മനുഷ്യരാശിയെ അമരത്വത്തിലേക്കു നയിക്കും. എപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യരാശി രാമനിൽ വിശ്വിസിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഉന്നമനവും ഉണ്ടാകുമെന്നു നാം ഓർമിക്കണം.

പല തലമുറകൾ പല നൂറ്റാണ്ടുകൾ പോരാടിയാണു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. തലമുറകൾ വർഷങ്ങളോളം അനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണിത്. ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു എന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്. കന്യാകുമാരി മുതൽ ശിർഭവാനി വരെ കോടേശ്വർ മുതൽ കമക്വ വരെ ജഗനാഥ് മുതൽ കേദാർനാഥ് വരെ സോമനാഥ് മുതൽ കാശി വിശ്വനാഥ് വരെ... ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ രാമനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് – മോദി പറഞ്ഞു.



English Summary: 'Jai Siyaram', This call is resonating not only in the city of Lord Ram but throughout the world today: PM Modi