വാഷിങ്ടൻ ∙ ഗ്രീൻ കാർഡ്, എച്ച്1ബി വീസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രകടന പത്രികയ്ക്കു സമാനമായി യുഎസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി പാർട്ടികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് പാർട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം.

യുഎസിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള ഗ്രീൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ചില വിഭാഗം കുടിയേറ്റക്കാരെ വിലക്കുന്ന നിലവിലെ നിയമം റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയുന്നു. ഏപ്രിലിലാണ് ഗ്രീന്‍ കാർഡ് സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡ‍ോണൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചത്. കോവിഡ് മൂലമുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിൽനിന്ന് യുഎസ് പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനമെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം.

എച്ച്1ബി വീസ വിതരണവും ട്രംപ് ഭരണകൂടം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. നവംബറിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ എച്ച്1ബി വീസ വിതരണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വ്യക്മാക്കി. ഐടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് എച്ച്1ബി വീസയ്ക്കാണ്. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം വേണ്ട തൊഴിൽമേഖലകളിൽ യുഎസ് കമ്പനികൾക്ക് വിദേശികളെ ജോലിക്കുവയ്ക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് ഇത്.

ജൂലൈ 27ന് ചേർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം കമ്മിറ്റിയാണ് 90 പേജുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വിസ്കോൻസെനിൽ നടക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ദേശീയ കൺവൻഷനിൽ ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകും. ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ 20 വരെ നടക്കുന്ന നാല് ദിവസത്തെ കൺവൻഷൻ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ നവംബർ 3 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി ഔദ്യോഗികമായി നാമനിർദേശം ചെയ്യും.

‘തൊഴിൽ വിപണിക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സ്ഥിര തൊഴിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കുടിയേറ്റത്തിനു വീസ നൽകുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. രാജ്യത്തേക്ക് പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കാനും നിലനിർത്താനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമം ഡെമോക്രാറ്റുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും പകരം ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും.’ – പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയുന്നു.

പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അമേരിക്കൻ മൂല്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കുടിയേറ്റ സംവിധാനം, മഹാമാന്ദ്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മോശമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്ന് കരകയറുന്നതിന് മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അമേരിക്കയുടെ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക മത്സരശേഷി ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനും അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിയമപരമായ സ്ഥിര കുടിയേറ്റത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.

ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം, മാനുഷികവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന പാതകൾ അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഉൽ‌പാദനക്ഷമതയ്ക്കു വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ കുടിയേറ്റ സമ്പ്രദായത്തിലെ നിയമവിരുദ്ധമായ മാറ്റങ്ങളെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ എതിർക്കുന്നു. യുഎസ് പൗരത്വം നൽകുന്നതിലെ അന്യായമായ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രക്രിയകൾ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും ചെലവ് കുറഞ്ഞതായും നടത്തും – പ്ലാറ്റ്ഫോം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മുസ്‌ലിം, അറബ്, ആഫ്രിക്കൻ ജനതകളെ ബാധിക്കുന്ന വിവേചനപരമായ യാത്രാ, കുടിയേറ്റ നിരോധനങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും വിവേചനപരമായ നിരോധനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരു പ്രസിഡന്റിനും കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമനിർമാണം നടത്തുമെന്നും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

